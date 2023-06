Von Marc Beise, Mailand

Mittwoch, Staatstrauer, Abschied von Silvio Berlusconi. Ein Land im Ausnahmezustand, so haben sich das Berlusconis Anhänger vorgestellt, und ein Stück weit bekommen sie das auch hin. Im ganzen Land sind die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast - auf Geheiß des Amtes des Ministerpräsidenten in Rom. Der Ministerpräsident heißt Giorgia Meloni, sie möchte in der männlichen Form angesprochen werden. Silvio Berlusconi wäre es wohl nie in den Sinn gekommen, eine Frau in der männlichen Form anzusprechen, diesen Staatstrauertag aber hätte er gewiss gutgeheißen.

Il Presidente del Consiglio Meloni also hat mit ihren Koalitionspartnern, der Lega von Vizepremier Matteo Salvini und der jetzt kopflosen Forza Italia, das ganz große Spektakel organisiert, bei dem der Flaggenerlass noch die mildeste Ausgestaltung ist. Sieben Tage soll der politische Betrieb praktisch ruhen - bisher beispiellos für einen ehemaligen Ministerpräsidenten.

Detailansicht öffnen Seit dem morgen werden Blumenkränze zum Mailänder Dom gebracht, viele stehen dann entlang der Außenmauer der Kathedrale. (Foto: PIERO CRUCIATTI/AFP)

Langzeitpremier, Milliardär, Konzernschmied, Glamourfigur, vielfach Angeklagter: Der Mann war eine Ausnahmeerscheinung, keine Frage, gibt Emma Bonino zu, frühere Ministerin und EU-Außenkommissarin und seit Jahren mit ihrer kleinen Partei im politischen Diskurs, aber dieses Ausmaß der Trauer gehe zu weit: "Ein Exzess", sagt Bonino. Und die Sozialdemokratin Rosy Bindi, mehrmalige Ministerin, Abgeordnete, die sich legendäre Wortgefechte mit Berlusconi lieferte, Vizepräsidentin des Parlaments und überzeugte Katholikin, sagt: "Staatsbegräbnisse sind vorgesehen, und es ist richtig, dass es sie gibt. Aber nationale Trauer um eine Person, die gespaltet hat wie Berlusconi, ist meiner Meinung nach keine angemessene Wahl." Wofür sie aus Melonis Partei Fratelli d'Italia sofort den Vorwurf kassiert, das sei erstens unchristlich und zweitens Ausdruck einer "katholisch-kommunistischen Symbiose." Staatstrauer in einem gespaltenen Land.

Detailansicht öffnen Zeitig mussten auch jene kommen, die im Dom der Trauerfeier beiwohnen wollten, er fasst bis zu 40 000 Menschen. (Foto: YARA NARDI/REUTERS)

Eine Flut von Nachrufen hat sich in den vergangenen Tagen ergossen über die Italiener, sie könnten sich in manchem Hirn zu einem Brei ohne Anfang und Ende verknetet haben. Jede und jeder im Land spüre den Verlust von Silvio Berlusconi, hieß es vielfach, weil jeder und jeder im Land ein kleiner Berlusconi sei. Soll heißen: ein kleiner Bescheißer auf Kosten des Staates. Liebenswert, aber korrupt. Charmant, aber untreu. Abgesehen davon, dass die meisten Leute keinen kleinen Berlusconi in sich spüren, und reichlich Steuern zahlen, führt der Vergleich auch sonst nicht weiter, weil es hier Mailand heute um den einen großen Berlusconi geht. Den Senator, so steht es auf den offiziellen Einladungen, der am Montag in Mailand mit 86 Jahren gestorben ist. Am Mittwoch wird er von der Aufbahrung in seinem Anwesen im Örtchen Arcore im Norden Mailands zum Dom gebracht, wo um 15 Uhr der die Trauermesse beginnt.

Das Mausoleum ist längst fertig. Nur fehlen die Genehmigungen

In Arcore hatte der Bauunternehmer Berlusconi vor langer Zeit eine Hunderte Jahre alte Villa gekauft, eines von vielen Häusern, in denen er lebte und liebte, aber San Martino wurde zum Familienanwesen, zur letzten Station. In den Park setzte ihm der Bildhauer Pietro Cascella ein Mausoleum, die Decke als Himmelsgewölbe stilisiert. Dort wird seine Urne eines Tages wohl stehen, noch fehlen die behördlichen Genehmigungen. "Mach mir kein Leichenschauhaus mit Sensen und Totenköpfen", erinnert sich der Künstler an den Auftrag. Weißer Marmor, Travertintreppe, Vorraum, und im Innersten der für Berlusconi angefertigte weiße Sarkophag, drumherum Nischen für Familie und Freunde.

Das war das Prinzip: Mit einem eingeschworenen Kreis, Familie und Höflinge, Geschäfte und Politik betreiben. Die fünf erwachsenen Kinder haben längst ihre Rollen im Imperium, womöglich geht eines jetzt auch in die Politik. Die Partei Forza Italia, Berlusconis Geschöpf durch und durch, ist in Schockstarre, es gibt ein paar Aushängeschilder wie Außenminister Antonio Tajani, der tapfer verkündete, er und seine Parteikollegen hätten "die Pflicht, weiterzumachen". Aber ob das reicht?

Die selbsternannten Erben machen sich ja schon breit, sie kamen am Dienstag in der Abenddämmerung nach Arcore, zur Totenwache, wie es hieß, aber sicher sprachen sie auch über die Zukunft; Meloni, Salvini, es war ein ständiges Kommen und Gehen. Und die Staatstrauer, die Totenmesse im prächtigen Mailänder Dom sind ein Bekenntnis: Wir sind hier, und wir sind stark.

Alle sind sie eingeladen, die ganze politische Klasse, die meisten sind gekommen, Staatspräsident Sergio Mattarella natürlich, zähneknirschend auch die Führerinnen und Führer der Opposition, die hier nichts zu gewinnen haben. Einige ausländische Antsträger sind angekündigt: Ungarns Premier Viktor Orbán, der irakische Präsident, der Emir von Katar.

"Kein Heiliger", aber der Kirche treu geblieben

Den Gottesdienst leitet Erzbischof Mario Delphi, auch er hat eine kleine Geschichte mit der Macht in Rom, aber der geistlichen im Vatikan. Mailand ist eine stolze Stadt, seit Menschengedenken sind seine Erzbischöfe auch Kardinäle. Aber so läuft das nicht bei Papst Franziskus, so fehlt Delphi der letzte Zacken der Würde. Berlusconi hätte das nicht gefallen. Bei ihm war der Vatikan immer großzügig. Seit 2006 trug er das "Große Kreuz" des Heiligen Stuhls. Das passt insofern, als Berlusconi einmal sagte, er sei "der Jesus Christus der Politik. Ich bin ein geduldiges Opfer, ich ertrage alles, ich opfere mich für alle." War natürlich ein Witz; er hat ja auch gesagt, er sei "kein Heiliger", das passte besser, es bezog sich auf seine Frauengeschichten.

Mindestens will er ein treues Mitglied der Katholischen Kirche gewesen sein, das sagt auch die Kirche. Vor allem aber war es ein knallharter Deal, den Berlusconi und die Kirche zu Beginn der politischen Karriere des Milliardärs schlossen. In den neunziger Jahren verlor die Kirche ihren Bündnispartner, die Democrazia Cristiana, die große Partei hatte sich nach Jahrzehnten an der Macht selbst zerlegt. Da kam ihr der Senkrechtstarter Berlusconi gerade recht. Er machte die konservative Familienpolitik, die den alten Männern im Vatikan gefiel, und sie sahen großzügig über seine Eskapaden hinweg. Auch dies eine lange Beziehung, die an diesem Mittwoch im Mailänder Dom ihr Ende findet.