Rezension von Stefan Ulrich

Italien wird, ähnlich wie Deutschland, als „verspätete Nation“ bezeichnet. Beide Länder konnten sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Nationalstaaten vereinen. Seitdem hat Italien allerdings einen Rollenwechsel vollzogen. Seit mehr als hundert Jahren wirkt es – wertneutral gesprochen – als politische Avantgarde. Das lässt sich am Aufkommen des Faschismus beobachten, an der Entstehung des Euro-Kommunismus, an einer Sozialdemokratisierung der radikalen Linken oder, unter Silvio Berlusconi, an einem Populismus, der sich anti-etatistisch inszeniert, das „wahre Volk“ zu verteidigen vorgibt und seine Macht durch die Konstruktion von Feindbildern festigt.