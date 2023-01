Feuerwehrleute löschen an Silvester an der Sonnenallee einen Reisebus, der von Unbekannten angezündet worden war.

Die Berliner Polizei hat ihre Zahlen nach unten korrigiert. Wegen Böllerattacken wurden an Silvester gerade mal 38 Menschen festgenommen, die Mehrheit sind Deutsche.

Nach den Krawallen zu Silvester hatte die Polizei zunächst von von 145 Festnahmen gesprochen. Doch darunter sind offenbar auch andere Delikte gefallen. Jetzt kam heraus: Die meisten festgenommenen Täter nach Böllerangriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute sind deutsche Staatsbürger und jünger als 21 Jahre. Insgesamt sind nach solchen Attacken nur 38 Personen festgenommen worden. Zwei Drittel von Ihnen sind nach einem Bericht des Tagesspiegels Deutsche.

Die bisher offiziell genannte Zahl von 145 Festgenommenen aus 18 verschiedenen Nationen hatte für eine heftige Debatte über die mangelnde Integration von Migranten in Problem-Stadtteilen wie Neukölln und die bessere Ausstattung von Einsatzkräften gesorgt.

Die hohe Zahl von Festgenommenen hat aber nur bedingte Aussagekraft: Sie bezieht sich nämlich auf alle Menschen, die wegen verschiedener Delikte in der gesamten Stadt festgenommen worden sind - neben Angriffen auf Polizisten auch wegen Brandstiftung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Landfriedensbruchs. Die aktuelle Korrektur der Zahl der Festgenommenen ist bereits die zweite Korrektur. Zuerst war von 159 Festgenommenen die Rede, dann von 145 und jetzt von 38.

Sicher scheint nach Polizeiangaben inzwischen nur eines: Viele Personen, die Polizei und Feuerwehr angegriffen haben einen Migrationshintergrund - nach übereinstimmenden Berichten von Einsatzkräften und belegt durch Videos. Allerdings gab es auch Gruppen von Vermummten, unter denen die Polizei auch Menschen ohne Migrationshintergrund vermutet. Inwieweit die linksradikale Szene beteiligt war, ist völlig offen.

Die Silvesterkrawalle beschäftigen zur Stunde auch den Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Diskussion um die Konsequenzen nach den Krawallen fällt mitten in den Berliner Wahlkampf für die Wiederholungswahl am 12. Februar - und wird damit zum Schwerpunkt der ersten Sitzung des Gremiums im Jahr 2023. Bereits im Vorfeld ist ein Streit um die Form der Aufarbeitung entbrannt. Innenpolitiker der Fraktionen von SPD, Grünen und Linke warfen der CDU-Fraktion Rassismus, Populismus und Wahlkampf statt Interesse an sachlicher Aufklärung vor.

Hintergrund ist ein Fragenkatalog für den Innenausschuss, in dem die CDU auch nach Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit fragt. Der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Kai Wegner verteidigte dies erneut. "Ich halte es für ganz wichtig, den Täterkreis genau zu kennen. Das würde ich genauso sagen, wenn es Rechtsradikale oder Linksextreme wären", sagte er der Welt.

"Es gibt Jugendliche, die hier geboren und aufgewachsen sind, einen deutschen Pass haben und sich trotzdem nicht dazugehörig fühlen, wo Integration nicht gelungen ist", sagte Wegner der Zeitung. Je präziser man den Täterkreis benenne, desto effektiver könne man auch Präventionsangebote machen. In der Silvesternacht waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, besonders heftig fielen diese in Berlin aus. Polizei und Feuerwehr sprechen von einer neuen Intensität der Gewalt. Nach bisherigen Angaben sind bei der Polizei rund 40 Einsatzkräfte verletzt worden. Bei den Einsätzen der Feuerwehr seien 15 Retter verletzt worden, hieß es.