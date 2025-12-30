Wenn sich der letzte Tag des Jahres in Rom neigt, kommt es an vielen Orten der Stadt zum immer gleichen Schauspiel: Sehr viele Menschen strömen gegen Mitternacht auf die Hügel, um die Feuerwerke zu sehen, die andere in den Straßen und auf den Terrassen entzünden. Von der Innenstadt aus gesehen auf der anderen Seite des Tibers beispielsweise steigen Tausende aus dem Feierviertel Trastevere auf den Gianicolo, der sich entlang des Flusses bis zum Vatikan zieht.