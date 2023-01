Von Georg Ismar, Berlin

Fritz Felgentreu mag das klare Wort. Er war Vize-Landeschef der Berliner SPD, Kreisvorsitzender der SPD in Neukölln und acht Jahre Bundestagsabgeordneter. Was er zu der Eskalation an Silvester in Berlin zu sagen hat, ist letztlich auch ein Signal an die Bundes-SPD und an Kanzler Olaf Scholz: Felgentreu fordert Ehrlichkeit in der Debatte.