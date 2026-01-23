Seit Jahren schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland bei Bildungsstudien zunehmend schlecht ab. Immer mehr Kinder und Jugendliche haben psychische Probleme. Und viele sind vor den Risiken der digitalen Welt völlig unzureichend geschützt. Mit Themen wie diesen kennt sich Silke Müller bestens aus. Sie hat 16 Jahre lang eine Real- und Mittelschule in Niedersachsen geleitet. In ihrem neuen Buch „Schule gegen Kinder“ warnt die 45-Jährige, dass die Bildungskrise die Zukunft des ganzen Landes gefährde.