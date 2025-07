Justiz in der Türkei Ein Ort, der Angst machen soll 29. Juli 2025, 12:21 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Der Gefängniskomplex Silivri bei Istanbul. Mehr als 20 000 Häftlinge befinden sich hier, vorgesehen waren 11 000. (Foto: Türkisches Justizministerium/dpa)

Im Gefängnis von Silivri lässt Präsident Erdoğan sowohl Gegner als auch kritische Journalisten festhalten. Inzwischen sitzt in der Türkei ein größerer Teil der Bevölkerung in Haft als in jedem anderen europäischen Land.

Von Raphael Geiger, Istanbul

