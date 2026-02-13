An diesem Freitag beginnt in München die alljährliche Sicherheitskonferenz – und sie dürfte in diesem Jahr besonders spannend werden. Die USA zeigen ihre Geringschätzung für Europa so deutlich wie nie zuvor. Politik-Ressortleiter Nicolas Richter zeichnet nach , wie sich das transatlantische Verhältnis seit der düsteren Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance bei der „Siko“ 2025 weiter verschlechtert hat – es ist ist das Protokoll einer Scheidung. Wie geht der Bundeskanzler mit dieser veränderten Lage um? Noch im Wahlkampf hatte er versprochen, Deutschland von einer „schlafenden zur führenden Mittelmacht“ zu machen. Kann er das schaffen? SZ-Redakteur Daniel Brössler beobachtet eher einen Kanzler auf permanenter Partnersuche. Am Freitag wird er die Siko mit einer Grundsatzrede eröffnen. Alle Berichte der SZ zur Münchner Sicherheitskonferenz finden Sie hier – alle aktuellen Entwicklungen gibt es in unserem Liveblog . Derweil setzt US-Präsident Donald Trump in den USA seine Politik des radikalen Umbaus fort: Am Donnerstag hat er ein Gesetz zurückgenommen, das die Grundlage für zahllose Regelungen im US-amerikanischen Klimaschutz war, etwa für Emissionen von Autos, Kraftwerken oder Heizungen. Wie die Leiterin des Wissensressorts Marlene Weiß erklärt, könnten die Folgen immens sein . Sicher ist das aber nicht: Experten halten es für möglich, dass Trumps Entscheidung von Gerichten gekippt wird. In dieser Woche ist im Fernsehen die 21. Staffel von Germany's Next Topmodel gestartet. Eine der bekanntesten Ex-Teilnehmerinnen der Sendung ist Marie Nasemann, die sich in den vergangenen Jahren vor allem als Influencerin einen Namen gemacht hat. Mit meinen Kolleginnen Felicitas Kock und Nakissa Salavati hat sie über Geld gesprochen .

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Was heute wichtig ist

Laschet fordert gemeinsame EU-Verschuldung – und widerspricht Merz. Was muss Europa tun, um für Kriege und Krisen gerüstet zu sein? Auf einer Veranstaltung der SZ am Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz plädiert der CDU-Politiker für Schulden in Form von Eurobonds. Bundeskanzler Merz lehnt Eurobonds weitgehend ab. Zum Artikel

EXKLUSIV Bischofskonferenzen fordern Engagement für Europa. In einer seltenen Allianz appellieren die Vorsitzenden von vier europäischen Bischofskonferenzen an Christen, sich für ein geeintes Europa einzusetzen. In dem Text „Die Welt braucht Europa“ fordern sie auch von der Politik, Versöhnung und Frieden anzustreben. Zum Artikel

Paris: Festnahmen wegen mutmaßlichen Betrugs mit Louvre-Eintrittskarten. Das weltberühmte Museum beziffert den entstandenen Schaden auf über zehn Millionen Euro. Der Louvre hatte seit Längerem die Existenz eines Netzwerks für Betrug mit Tickets vermutet. Zum Artikel

Landesweite Studentenproteste in Venezuela: „Wir geben nicht auf!" Studenten in Venezuela protestieren zu Hunderten auf den Straßen für Demokratie und Freiheit der politischen Gefangenen. Währenddessen wird in der Nationalversammlung ein weitreichendes Amnestiegesetz verhandelt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Olympische Winterspiele

Gold für deutsche Rodel-Staffel. Es ist schon fast Tradition, dass Deutschland im Team-Wettbewerb im Rodeln Gold gewinnt. Diesmal ist der Triumph besonders: Tobias Arlt und Tobias Wendl sind nun mit jeweils siebenmal Gold und einmal Bronze die erfolgreichsten Olympia-Wintersportler im Land. Zum Artikel

Deutschem Eishockeyteam gelingt Auftaktsieg dank Draisaitl und Stützle. Das DEB-Team tut sich nach einem Blitzstart schwer gegen Dänemark, dann aber setzt sich die individuelle Offensivklasse durch. Tim Stützle glänzt beim 3:1-Sieg mit zwei Treffern. Zum Artikel

Dossier Digitalwende: München im Zeichen von digitaler Souveränität. Im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz geht es auch um Digitalpolitik. Insbesondere Künstliche Intelligenz, Algorithmen und digitale Souveränität prägen die Debatten. Die zentralen Fragen: Wie kann Europa aufholen und wie soll die Kooperation mit den USA aussehen? Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wirtschaft als Waffe – wie kann Europa sich gegen die USA und China wehren? Eine EU-Armee, Eurobonds zu ihrer Finanzierung, ein ganz radikaler Strategiewechsel – beim Gipfel-Salon der SZ am Vorabend der Sicherheitskonferenz geht es um die Abkehr von der US-Abhängigkeit. Während Marie-Agnes Strack-Zimmermann dabei weiter auf deutsche Qualitätspanzer setzt, kritisiert Ökonom Moritz Schularick eine „Manufakturproduktion von Liebhaberstücken". Zum Briefing