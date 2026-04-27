Das Präsidium des Deutschen Bundestages forciert den Umstieg vom Messengerdienst Signal auf die europäische Alternative Wire. „Wir sind schon seit Monaten mit Wire im Austausch, aber das Thema hat nun natürlich noch einmal an Relevanz gewonnen“, sagte Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz (CSU) der Süddeutschen Zeitung. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass unter anderen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Familienministerin Karin Prien (beide CDU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) Opfer einer Phishing-Attacke über Signal geworden sein sollen. Behörden sind sich sicher, dass Russland hinter dem Angriff steckt.
Sicherheit in der digitalen KommunikationBundestag plant Umstieg von Signal auf Wire
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Nach dem Hackerangriff auf Politiker per Chatprogramm plädiert das Bundestagspräsidium für den Wechsel zu einer europäischen Alternative. Und die Fraktionen sind gehalten, noch viel vorsichtiger zu sein.
Von Markus Balser und Vivien Timmler, Berlin
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