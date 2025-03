Fabian Fellmann

Sicherheitsberater Mike Waltz geriet in Erklärungsnöte, als er zu seiner Rolle in der bisher gröbsten Panne der zweiten Amtszeit von Donald Trump befragt wurde. In der Signal-App auf seinem Telefon richtete er eine Chatgruppe zur Vorbereitung von Luftschlägen gegen die Huthi-Rebellen ein. Und lud dazu nebst 18 hochrangigen Regierungsvertretern auch Jeffrey Goldberg ein, den Chefredakteur der Zeitschrift The Atlantic, ein Feindbild für Trump und seine Gefolgschaft. Goldberg las tagelang mit, wie Trumps Leute den Militäreinsatz vorbereiteten und über die europäischen Verbündeten lästerten.