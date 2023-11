Von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer

Das Handelsgericht Wien hat auf Antrag der Innsbrucker Signa Holding des österreichischen Unternehmers René Benko am Mittwoch ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Es handelt sich um die Dachgesellschaft eines Unternehmensgeflechts mit schätzungsweise 1000 Gesellschaften, das Benko in nicht einmal zwei Jahrzehnten aufgebaut hatte, bevorzugt im Immobilien- und im Handelssektor. Zu dem Firmenimperium gehören auch zahlreiche große Immobilien in den besten Lagen deutscher Großstädte sowie die Kaufhaus-Gruppe Galeria Karstadt Kaufhof. Nun droht immer akuter dessen Einsturz. Vergangene Woche hatten bereits die Sporthandelssparte und die deutsche Immobilientochter Signa Real Estate Management Germany Insolvenz angemeldet.