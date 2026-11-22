Eigentlich soll das Gespräch im Berliner Café Einstein eine Stunde dauern, doch dann nimmt sich Sigmar Gabriel viel mehr Zeit. Er hat viele Gedanken für eine Neuerfindung der SPD. Und manchmal fragt er die KI um Rat, wenn er etwa wissen möchte, was die Abschaffung aller Energiesteuern kosten würde. Gabriel ist ein Vollblutpolitiker, war Ministerpräsident in Niedersachsen, dann Bundesumwelt-, Bundeswirtschafts- und Außenminister – und der am längsten amtierende SPD-Vorsitzende seit Willy Brandt. Seit 2019 ist er Vorsitzender der Atlantikbrücke. Sigmar Gabriel, so viel steht nach fast drei Stunden fest, ist sich treu geblieben: Es ist ihm egal, was andere über ihn denken.