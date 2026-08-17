Er ist das wohl schillerndste Gesicht des Investigativjournalismus in Italien. In seiner Sendung „Report“ auf Rai Tre leuchtet er, durchaus ohne den Unterhaltungs-Aspekt zu vernachlässigen, die Abgründe in den Überlappungszonen von Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen aus. Diffuse, brutale, haarsträubende Sachverhalte sind also sein Metier, aber: Müsste er über diesen Fall berichten, der gerade die Nation aufwühlt, stünde er vor einer überdurchschnittlichen Herausforderung. Den Fall nämlich, in dessen Zentrum er selbst steht.
ItalienDer Anti-Mafia-Journalist und sein seltsamer Freund
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Sigfrido Ranucci machte sich mit seinen Investigativ-Recherchen einen Namen, vor seinem Haus explodierte gar eine Bombe. Dafür verantwortlich war aber nicht die Mafia.
Von Tobias Zick
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