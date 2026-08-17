Sigfrido Ranucci machte sich mit seinen Investigativ-Recherchen einen Namen, vor seinem Haus explodierte gar eine Bombe. Dafür verantwortlich war aber nicht die Mafia.

Er ist das wohl schillerndste Gesicht des Investigativjournalismus in Italien. In seiner Sendung „Report“ auf Rai Tre leuchtet er, durchaus ohne den Unterhaltungs-Aspekt zu vernachlässigen, die Abgründe in den Überlappungszonen von Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen aus. Diffuse, brutale, haarsträubende Sachverhalte sind also sein Metier, aber: Müsste er über diesen Fall berichten, der gerade die Nation aufwühlt, stünde er vor einer überdurchschnittlichen Herausforderung. Den Fall nämlich, in dessen Zentrum er selbst steht.