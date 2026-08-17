Zum Hauptinhalt springen

ItalienDer Anti-Mafia-Journalist und sein seltsamer Freund

Lesezeit: 2 Min.

Sigfrido Ranucci ist einer der berühmtesten Investigativjournalisten Italiens. Jetzt aber steht er selbst im Zentrum einer höchst merkwürdigen Geschichte.
Sigfrido Ranucci ist einer der berühmtesten Investigativjournalisten Italiens. Jetzt aber steht er selbst im Zentrum einer höchst merkwürdigen Geschichte. ANDREAS SOLARO/AFP

Sigfrido Ranucci machte sich mit seinen Investigativ-Recherchen einen Namen, vor seinem Haus explodierte gar eine Bombe. Dafür verantwortlich war aber nicht die Mafia.

Von Tobias Zick

SZ bei Google bevorzugen

Er ist das wohl schillerndste Gesicht des Investigativjournalismus in Italien. In seiner Sendung „Report“ auf Rai Tre leuchtet er, durchaus ohne den Unterhaltungs-Aspekt zu vernachlässigen, die Abgründe in den Überlappungszonen von Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen aus. Diffuse, brutale, haarsträubende Sachverhalte sind also sein Metier, aber: Müsste er über diesen Fall berichten, der gerade die Nation aufwühlt, stünde er vor einer überdurchschnittlichen Herausforderung. Den Fall nämlich, in dessen Zentrum er selbst steht.

Zur SZ-Startseite

Italien
:Um 22.17 Uhr ging die Bombe hoch

Der Anschlag auf den bekannten Fernsehjournalisten Sigfrido Ranucci in der Nähe von Rom erinnert an ein dunkles Kapitel der italienischen Geschichte. Niemand wurde verletzt, aber die Drohung ist offensichtlich.

SZ PlusVon Marc Beise

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite