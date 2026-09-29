Ulrich Siegmund, einst Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt , will sich im Dezember zum Ministerpräsidenten des Landes wählen lassen. Das gab Siegmund am Dienstag nach einer Sitzung der AfD-Fraktion im Magdeburger Landtag bekannt. „Nach aktuellem Stand“ werde er in der Dezember-Sitzung des Landtags als Ministerpräsidentenkandidat antreten, sagte er. Laut Angaben des Landtags kommen die Abgeordneten am 15., 16. und 17. Dezember zusammen.

Offen ist allerdings, wer Siegmund ins Amt wählen soll. Seine AfD, die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, ist zwar bei der Wahl Anfang September mit knapp 44 Prozent stärkste Kraft geworden. Im Landtag verfügt sie allerdings nicht wie von Siegmund angestrebt über die absolute Mehrheit, ist also auf die Unterstützung anderer angewiesen. Der 35-Jährige sagte am Dienstag: „Wir sind weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer anderen Landtagsfraktion und mit einzelnen Abgeordneten dieses Landtags.“ Gemeint sind die Gespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), dessen Vertreter eine Koalition mit der AfD allerdings ausschließen.

Auch im dritten Wahlgang bräuchte es eine Stimme aus einer anderen Fraktion

Die Rechtsextremen hoffen zudem auf einzelne Abweichler aus der CDU. Auf Anfrage des MDR hatten die 15 Abgeordneten der Christdemokraten jedoch einen Seitenwechsel zur AfD zuletzt ausgeschlossen. Details dazu, wie er gedenkt, ins Amt zu kommen, nannte Siegmund am Dienstag nicht, sagte aber laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur, sein Ziel sei immer eine stabile Regierung gewesen. Und weiter: „Ich würde ja nicht in die Wahl des Ministerpräsidenten hineingehen, wenn ich die Stabilität nicht vorher als Gewissheit hätte.“

Tatsächlich bricht Siegmund mit dieser Ankündigung eines seiner Wahlversprechen. Schließlich hatte er im Wahlkampf betont, er wolle nur regieren, wenn seine Partei die absolute Mehrheit erreicht. In einem Interview mit dem ZDF am Freitag vor der Wahl hatte er ausgeschlossen, sich im Landtag als Ministerpräsident zur Wahl zu stellen, sollte seine Partei diese Marke verfehlen.

Um im Dezember gewählt zu werden, braucht Siegmund im ersten – und in einem etwaigen zweiten Wahlgang – die absolute Mehrheit. Diese liegt bei 42 Stimmen. Siegmunds AfD verfügt allerdings nur über 39 Abgeordnete, wäre also auf mindestens drei Unterstützer aus anderen Fraktionen angewiesen.

Im dritten Wahlgang reicht hingegen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das BSW, das mit fünf Abgeordneten im Landtag vertreten ist, hat angekündigt, sich in einem möglichen dritten Wahlgang enthalten zu wollen. Diese Enthaltungen werden nicht mitgezählt. So ergibt sich ein Patt zwischen der AfD und dem Block aus CDU, SPD, Grünen und Linken, die gemeinsam ebenfalls über 39 Abgeordnete verfügen. Auch in dieser Konstellation wäre Siegmund also auf Überläufer angewiesen, die ihn wählen.

Eine „klassische Minderheitsregierung“ werde es hingegen nicht geben, sagte Siegmund am Dienstag. „Wenn alles so läuft, wie wir es aktuell geplant haben, gibt es ein Format der Stabilität, wo ich jetzt noch keine weiteren Details exakt geben darf“, sagte er laut dpa. Derzeit werde aber ein Format oberhalb einer Minderheitsregierung sondiert. Was das genau bedeuten könnte, ließ er offen.