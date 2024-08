Bei einem Messerangriff in einem Bus im nordrhein-westfälischen Siegen sind fünf Menschen verletzt worden - drei von ihnen lebensgefährlich, eine Person schwer.

Wie die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Abend mitteilte, ist eine 32-jährige Tatverdächtige festgenommen worden. „Es besteht aktuell keine weitere Gefahr.“ Der Bus war den Angaben zufolge mit mindestens 40 weiteren Fahrgästen auf dem Weg zu einem Stadtfest in Siegen. Die Stadt feiert ihren 800. Geburtstag. Gegen 19.40 Uhr kam es zu dem Messerangriff.

Die Tat weckt Erinnerungen an den Anschlag auf dem Solinger Stadtfest vor genau einer Woche. Dort hatte ein Mann Menschen niedergestochen – und dabei mehrere tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter Issa al-H. sitzt in Untersuchungshaft. Der „Islamische Staat“ bekannte sich zu dem Anschlag, auch ein Bekennervideo tauchte auf. Ermittler gehen nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR davon aus, dass der Mann in diesem Video „sehr wahrscheinlich“ Issa al-H. ist.

In Siegen leitet die Polizei Dortmund den Einsatz und appelliert an die Bevölkerung, keine Spekulationen anzustellen. „Uns liegen aktuell keine Erkenntnisse zu einem Terroranschlag vor. Bitte verbreiten Sie keine Falschinformationen“, schrieb die Polizei auf X. Der Tatortbereich sei abgesperrt, es werden Spuren gesichert und Zeugen befragt, hieß es laut Mitteilung.