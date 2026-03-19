Der Krieg der USA und Israels gegen Iran ist in seiner dritten Woche – und die Probleme für die Weltwirtschaft werden immer größer. Einer der Hauptgründe: Der größten Militärmacht der Welt gelingt es nicht, die Straße von Hormus zu sichern.
Krieg gegen IranWarum es so schwierig ist, die Straße von Hormus zu sichern
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Donald Trump will möglicherweise Tausende weitere Soldaten in den Nahen Osten schicken. Plant er sogar eine amphibische Landung, um die Straße von Hormus zu sichern? Die Risiken wären gewaltig.
Von Sebastian Gierke
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