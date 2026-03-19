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Krieg gegen IranWarum es so schwierig ist, die Straße von Hormus zu sichern

Lesezeit: 4 Min.

Ein Öltanker ankert vor Muscat im Oman kurz vor der Straße von Hormus, durch die normalerweise ein Fünftel aller Öl- und Gastransporte geschleust wird.
Ein Öltanker ankert vor Muscat im Oman kurz vor der Straße von Hormus, durch die normalerweise ein Fünftel aller Öl- und Gastransporte geschleust wird. Benoit Tessier/Reuters

Donald Trump will möglicherweise Tausende weitere Soldaten in den Nahen Osten schicken. Plant er sogar eine amphibische Landung, um die Straße von Hormus zu sichern?  Die Risiken wären gewaltig.

Von Sebastian Gierke

Der Krieg der USA und Israels gegen Iran ist in seiner dritten Woche – und die Probleme für die Weltwirtschaft werden immer größer. Einer der Hauptgründe: Der größten Militärmacht der Welt gelingt es nicht, die Straße von Hormus zu sichern.

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