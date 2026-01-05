Zum Hauptinhalt springen

USA und VenezuelaKlares 8:1 gegen Trump

Blick auf die Sitzung des Sicherheitsrats.
Blick auf die Sitzung des Sicherheitsrats. (Foto: Frank Franklin II/AP/dpa)

Beim höchsten Gremium der Vereinten Nationen sind sich ganz unterschiedliche Länder einig: Das Vorgehen der USA in Venezuela ist zu verurteilen. Doch manchmal ist die Kritik schwer zu ertragen – beim Vortrag Russlands zum Beispiel.

Von Boris Herrmann, New York

Das erste offizielle Treffen des UN-Sicherheitsrats im neuen Jahr ist traditionell auch dazu da, um die neuen Ratsmitglieder zu begrüßen. Diesmal rotierten die nicht-ständigen Mitglieder Bahrain, Lettland, Liberia, die Demokratische Republik Kongo sowie Kolumbien in diesen Rat hinein. Weil die Zeiten aber so sind, wie sie nun einmal sind, bleibt nicht viel Raum für freundliche Begrüßungsworte. Kolumbien hat zum Einstieg gleich einmal eine Dringlichkeitssitzung beantragt.

