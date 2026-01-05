Das erste offizielle Treffen des UN-Sicherheitsrats im neuen Jahr ist traditionell auch dazu da, um die neuen Ratsmitglieder zu begrüßen. Diesmal rotierten die nicht-ständigen Mitglieder Bahrain, Lettland, Liberia, die Demokratische Republik Kongo sowie Kolumbien in diesen Rat hinein. Weil die Zeiten aber so sind, wie sie nun einmal sind, bleibt nicht viel Raum für freundliche Begrüßungsworte. Kolumbien hat zum Einstieg gleich einmal eine Dringlichkeitssitzung beantragt.