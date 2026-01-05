Das erste offizielle Treffen des UN-Sicherheitsrats im neuen Jahr ist traditionell auch dazu da, um die neuen Ratsmitglieder zu begrüßen. Diesmal rotierten die nicht-ständigen Mitglieder Bahrain, Lettland, Liberia, die Demokratische Republik Kongo sowie Kolumbien in diesen Rat hinein. Weil die Zeiten aber so sind, wie sie nun einmal sind, bleibt nicht viel Raum für freundliche Begrüßungsworte. Kolumbien hat zum Einstieg gleich einmal eine Dringlichkeitssitzung beantragt.
USA und VenezuelaKlares 8:1 gegen Trump
Lesezeit: 5 Min.
Beim höchsten Gremium der Vereinten Nationen sind sich ganz unterschiedliche Länder einig: Das Vorgehen der USA in Venezuela ist zu verurteilen. Doch manchmal ist die Kritik schwer zu ertragen – beim Vortrag Russlands zum Beispiel.
Von Boris Herrmann, New York
Diplomatie:Friedrich Merz in der Trump-Falle
Der Kanzler steckt im Dilemma. Mit Kritik am Venezuela-Einsatz könnte er seinen Draht zum US-Präsidenten gefährden. Doch zu offenkundige Leisetreterei lässt ihn schwach aussehen.
Lesen Sie mehr zum Thema