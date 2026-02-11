Was erwartet man vom Staat? Als vergangene Woche ein Zugbegleiter in einem Regionalzug bei Kaiserslautern von einem Fahrgast ohne Fahrkarte angegriffen wurde und seinen Verletzungen erlag, da war die Sache ziemlich klar: Der liberale Staat muss für die Sicherheit seiner Bürger sorgen, aller natürlich, aber erst recht für die Sicherheit derjenigen, die ihn am Laufen halten. Das ist eine seiner Mindestaufgaben.