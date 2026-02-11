Was erwartet man vom Staat? Als vergangene Woche ein Zugbegleiter in einem Regionalzug bei Kaiserslautern von einem Fahrgast ohne Fahrkarte angegriffen wurde und seinen Verletzungen erlag, da war die Sache ziemlich klar: Der liberale Staat muss für die Sicherheit seiner Bürger sorgen, aller natürlich, aber erst recht für die Sicherheit derjenigen, die ihn am Laufen halten. Das ist eine seiner Mindestaufgaben.
DemokratieWie der Eindruck entsteht, dass nichts mehr funktioniert in Deutschland
Lesezeit: 5 Min.
Vereiste Fußwege, unsichere Regionalzüge: Versagt der Staat bei der Daseinsvorsorge? Oder ist das nur ein populistisches Gefühl?
Von Johan Schloemann
Populismus:„Wenn ein Boot zu sinken droht, dann sollte jemand den Kapitän wecken!“
Der Soziologe Aladin El-Mafaalani über die gegenwärtigen Krisen – und darüber, was die deutsche Politik tun sollte, um das grassierende Misstrauen gegen den Staat zu beenden.
