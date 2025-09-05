Das US-Verteidigungsministerium hat europäische Länder informiert, dass die Militärhilfe des Programms „Section 333“ ab kommendem Haushaltsjahr gestrichen werde. Das sagte am Freitag ein Vertreter des litauischen Verteidigungsministeriums in Vilnius. Zuvor hatten bereits zwei mit der Sache vertraute Personen in den USA der Agentur Reuters gesagt, die USA wollen Hilfen zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit europäischer Länder an der Grenze zu Russland auslaufen lassen. Der Plan sei Teil der „America First“-Außenpolitik von Präsident Donald Trump. Seine Regierung hat die Hilfen gekürzt und drängt die europäischen Länder, mehr in ihr eigenes Militär zu investieren. Der US-Kongress hat die Finanzierung der Hilfen zur Abwehr der russischen Bedrohung zwar bis Ende September 2026 genehmigt. Jedoch habe Trumps Regierung keine Verlängerung beantragt, berichtete die Financial Times.