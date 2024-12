Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird künftig von dem türkischen Diplomaten Feridun Sinirlioğlu geleitet. Beim OSZE-Außenministertreffen im Inselstaat Malta einigten sich die Mitgliedsstaaten auf die Besetzung des seit September vakanten Postens des Generalsekretärs. Sinirlioğlu war 2015 für kurze Zeit Außenminister und danach Ständiger Vertreter der Türkei bei den Vereinten Nationen. Der OSZE gehören Staaten aus Europa, Nordamerika und Asien an, darunter auch Russland. Als regionale Sicherheitsorganisation mit Sitz in Wien setzt sie sich für Stabilität, Frieden und Demokratie ein. Die deutsche Diplomatin Helga Schmid beendete ihre Tätigkeit als OSZE-Generalsekretärin im September, nachdem sich Moskau gegen eine längere Amtszeit gesperrt hatte. Die Posten Schmids und anderer OSZE-Führungskräfte konnten nicht sofort nachbesetzt werden, da die Türkei und Griechenland ihre Kandidaten durchsetzten wollten und andere Vorschläge ablehnten. Auf Malta einigten sich die Minister zudem auf die Neubesetzung drei weiterer Spitzenposten der Organisation, wie der derzeitige OSZE-Vorsitzende und maltesische Außenminister Ian Borg bekanntgab. Die griechische Diplomatin und Juristin Maria Telalian wird Direktorin des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR). Der OSZE-Botschafter der Niederlande, Christophe Kamp, wird Hochkommissar für nationale Minderheiten. Der Norweger Jan Braathu, aktuell Leiter der OSZE-Mission in Serbien, übernimmt als Beauftragter für Pressefreiheit.