Von Georg Ismar, Paul-Anton Krüger, Nicolas Richter, Berlin

Der höchstrangige deutsche Nato-General, Christian Badia, spricht mit leicht bayerischem Dialekt: Der in Hausham geborene Oberbayer, derzeit auf dem Nato-Stützpunkt in Norfolk, Virginia, in den USA stationiert, kümmert sich im transatlantischen Bündnis um Verteidigungsplanung. Badia, 61, ist ein fröhlicher Typ, erinnert aber schnell an den Ernst der Lage. „Ich bin seit über 40 Jahren bei der Bundeswehr, die Gefahr eines möglichen bewaffneten Konfliktes war nie größer“, sagt er. „Zu viele Grauzonen und daraus entstehende Fehlkalkulation sind das größte Risiko.“