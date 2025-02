Die scheidende Ampelregierung hat Waffenexporte im Umfang von 39 Milliarden Euro genehmigt. Das sind über 60 Prozent mehr als in der gesamten Zeit der Vorgängerregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel zwischen 2018 und 2021 (da waren es 24 Milliarden Euro). Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der BSW-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, aus der das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zitiert. Gleichgeblieben zur Vorgängerregierung ist demnach der Genehmigungswert von Rüstungsexporten an EU- und Nato-Staaten. Deutlich gestiegen sei hingegen der Exportwert an Drittländer, wobei hier mit 14,8 Milliarden Euro die Ukraine den Hauptanteil ausmache. Der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland begann vor knapp drei Jahren, am 24. Februar 2022, und fiel damit bislang vollständig in die Regierungszeit der Ampelkoalition.