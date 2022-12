Fumio Kishida kommt aus Hiroshima und stritt stets für ein friedliches Miteinander. Als Premier jedoch strebt er einen markanten Wechsel seiner Sicherheitspolitik an. Was dahinter steckt.

Von Thomas Hahn, Tokio

Der Freitag war ein wichtiger, seltsamer Tag für Japans Premierminister Fumio Kishida. Am Abend trat er vor die Medien und erklärte eine dramatische Wende in Japans Sicherheitspolitik. Sein Kabinett hatte zuvor die Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) und zwei weitere Schüsseldokumente abgesegnet, in denen Japans neuer Verteidigungsanspruch beschrieben ist.