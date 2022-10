Die Politikwissenschaftler Peter R. Neumann und Carlo Masala diagnostizieren einhellig eine "Weltunordnung", die nach 1990 in Gang kam. Ein neues "dunkles Zeitalter" sehen beide nicht heraufziehen, aber einen Weg aus der Krise deuten sie bestenfalls an.

Von Florian Keisinger

Am Anfang war der Optimismus, wenn nicht sogar die Euphorie. Mit Anfang ist das Jahr 1990 gemeint. Ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer, Amerikas Sieg im Irakkrieg und kurz vor dem Ende der Sowjetunion wähnte man sich am Beginn einer neuen liberalen Ära: einer Zeit, in der die Nationen in innenpolitischer Freiheit und außenpolitischer Harmonie koexistieren und die Starken die Rechte der Schwachen respektieren. Zwischenstaatliche Kriege galten als ein Relikt der Vergangenheit. Sofern militärische Mittel überhaupt erforderlich waren, sollten sie als international abgestimmte humanitäre Interventionen eingesetzt werden, um den letzten verbliebenen Potentaten den Garaus zu machen und den unterdrückten Gesellschaften weltweit die ersehnte Freiheit und Demokratie zu verschaffen.

Vom Thema Frieden hat man sich verabschiedet

Von dieser Weltsicht ist man mittlerweile grundlegend abgekommen. Der Kontrast zwischen damals und heute könnte größer kaum ausfallen. Was ist schiefgelaufen, dass Beobachter der internationalen Politik eine Neuerfindung des liberaldemokratischen Westens und des von ihm maßgeblich mitgestalteten internationalen Systems einfordern, um eine kontrollierbare - von friedlich ist keine Rede mehr - Weltordnung im 21. Jahrhundert zu ermöglichen?

Der Londoner Politikwissenschaftler Peter R. Neumann und sein Münchner Kollege Carlo Masala haben jeweils den Versuch unternommen, die derzeitige "Weltunordnung" zu erklären und Vorschläge für eine Neuordnung zu formulieren. In Argumentation und Struktur sind sich die Bücher ähnlich. Das Ende des Kalten Krieges führte zu einer Neuausrichtung der westlichen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, basierend auf der Annahme, dass ernsthafte Feinde nicht mehr existierten und die verfügbaren Budgets sinnvoller in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur fließen sollten. Verteidigungspolitik diente nicht länger der Abwendung von Gefahren, sondern der Durchsetzung von Demokratie und Freihandel als vermeintliche Garanten des Weltfriedens. Auch China und Russland, davon war man noch in den frühen 2000er-Jahren überzeugt, würden über kurz oder lang dem westlichen Liberalisierungsdruck nicht widerstehen können. Hellsichtige Zeitgenossen, die frühzeitig vor einem Revival des Nationalismus und einer fanatischen Religionsauslegung als Folgeerscheinung der Globalisierung warnten, fanden kaum Gehör.

Die "Illusion" vom Demokratieexport

Neumann und Masala sind sich einig, dass der jahrzehntelange westliche Glaube an Demokratie- und Werteexport eine "Illusion" war - mit in der Rückschau verheerenden Folgen für die betroffenen Gesellschaften und den Westen selbst: Im Nahen und Mittleren Osten bereiteten die militärisch oft halbherzigen und von wirtschaftlichen Eigeninteressen flankierten Interventionen nirgends den gewünschten Nährboden für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sondern schufen vielmehr neue Unterdrückung und obendrein Brutstätten für islamistischen Terrorismus; in Russland und China beförderten sie, nicht zuletzt in Abgrenzung zur westlichen Schaufenstermoral, die Stabilisierung der Diktatur und das Erstarken von Nationalismus und Chauvinismus.

Parallel dazu geriet ab 2008 das Projekt einer liberalen Moderne auch von innen unter Druck. Ökonomisch in Folge der globalen Finanz- und Staatsschuldenkrisen, gesellschaftlich durch die Herausforderungen von Migration und Nationalismus. Augenscheinlichste Folgen dieses "Rendezvous mit der Globalisierung" (Wolfgang Schäuble) waren 2016 der Brexit und die Wahl Trumps zum US-Präsidenten. Gerade mit Blick auf die jüngeren Entwicklungen inklusive der desaströsen Flucht der westlichen Verbündeten aus Afghanistan im vergangenen Jahr lohnt sich der Griff zu Neumanns nahezu tagesaktuellem Buch, während die Herausforderungen einer hybriden und informationellen Kriegsführung im bereits 2016 erschienenen und jetzt aktualisierten Band von Masala eingehender beleuchtet werden.

Wir werden uns an Unsicherheit gewöhnen müssen

Anlass für Zukunftsoptimismus sehen weder Neumann noch Masala. Beide erwarten, dass wir uns an die derzeitige "Unordnung" der globalen Zustände gewöhnen müssen, was nicht zwangsläufig heißt, dass uns ein neuerliches "dunkles Zeitalter" bevorsteht.

Detailansicht öffnen Mit Raketen gegen die Aggressoren: ukrainische Stellung bei Charkiw im Oktober 2022. (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)

Wie sich der Westen in der Welt künftig positionieren sollte, darüber gehen die Meinungen der beiden in Teilen auseinander. Für Masala lautet die Lehre der vergangenen Jahre, dass Moral und Demokratie in der internationalen Politik nicht länger im Vordergrund stehen dürfen. Statt auf illusorische humanitäre Ziele sollten die Staaten auf eine pragmatische, interessengeleitete Politik setzen und festgefügte Strukturen durch an der Sache orientierte Koalitionen auf Zeit ablösen - so lasse sich zwar nicht immer das normativ Gute erreichen, wohl aber Stabilität und Verlässlichkeit.

Detailansicht öffnen Peter R. Neumann: Die neue Weltunordnung. Wie sich der Westen selbst zerstört. Rowohlt, Berlin 2022. 336 Seiten, 24 Euro. E-Book: 19,99 Euro. (Foto: Rowohlt)

Im Kern teilt auch Neumann den Wunsch nach mehr Realismus. Gleichwohl warnt er davor, dafür das Band gemeinsamer westlicher Ideen gänzlich über Bord zu werfen. Zu Recht, schließlich führt der Russland-Ukraine-Krieg gerade eindrucksvoll vor Augen, dass mitunter Positionen sich als richtig herausstellen können, die über kurzfristiges staatliches Nützlichkeitsdenken hinausgehen. Leider vermag Neumanns Konzept einer "nachhaltigen Moderne" als Grundgerüst eines erneuerten Westens die Erwartungen nicht zu erfüllen. Die wenigen Seiten dazu sind bestenfalls eine erste Ideenskizze, etwa wenn es heißt, dass der Westen an Grundwerten wie Menschenrechten und Freiheit festhalten solle, ohne jedoch diese um jeden Preis durchsetzen zu wollen.

Detailansicht öffnen Carlo Masala: Weltunordnung. Die globalen Krisen und die Illusionen des Westens. Verlag C.H. Beck, München 2022 (6. Auflage). 199 Seiten, 16,95 Euro. E-Book: 12,99 Euro. (Foto: C.H.Beck)

Die Stärke der Bücher von Neumann und Masala liegt eindeutig in der Beschreibung dessen, was seit 1990 falsch gelaufen ist. Die Ideen für Veränderung gehen hingegen über wolkige Schlagworte (Neumann) und den realistisch-nüchternen, aber eher ambitionslosen Hinweis darauf, dass internationale Politik eben kein Wunschkonzert sei und man sich am Machbaren orientieren müsse (Masala), kaum hinaus. Die diagnostizierte "Weltunordnung" wird sich so nicht beseitigen lassen.