Der britische Außenminister David Lammy und sein US-Kollege Antony Blinken werfen Iran die Lieferung ballistischer Raketen an Russland vor. Dies sei beunruhigend und „definitiv eine erhebliche Eskalation“, sagte Lammy bei einem gemeinsamen Auftritt am Dienstag in London. Blinken kündigte neue Sanktionen gegen Iran an. Er gehe davon aus, dass Russland die Raketen in den nächsten Wochen gegen die Ukraine einsetze. Zudem wirft Blinken Russland vor, sich mit Iran über Technologie auszutauschen, auch mit Blick auf Atomtechnik. Der Westen verdächtigt die Teheran seit Jahren, getarnt als ziviles Atomprogramm nach Kernwaffen zu streben. Lammy kündigte zudem an, mit Blinken diese Woche in die Ukraine zu reisen. Kurz zuvor hatte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal in Kiew mitgeteilt, dass die Ukraine mehr als 150 Länder zu einem zweiten Gipfeltreffen eingeladen habe, um Möglichkeiten zur Beendigung des Krieges zu erörtern. Schmyhal, sagte, er hoffe, der Gipfel finde noch vor Jahresende statt.