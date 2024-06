Als erste Kräfte einer multinationalen Sicherheitsmission in Haiti ist eine Gruppe kenianischer Polizisten in den Karibikstaat gereist. Sie soll die haitianische Polizei im Kampf gegen Banden unterstützen. Der UN- Sicherheitsrat hatte die Mission bereits im Oktober genehmigt. Kenia will 1000 der geplanten 3000 Einsatzkräfte stellen und die Truppe anführen. Haiti leidet unter der Gewalt schwer bewaffneter Banden, die Port-au-Prince größtenteils kontrollieren. Die eskalierende Gewalt zwang den damaligen Interims-Premier Ariel Henry zum Rücktritt. Sein Nachfolger übernahm vor wenigen Wochen. Etwa die Hälfte von Haitis elf Millionen Einwohnern leidet unter akutem Hunger.