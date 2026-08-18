Israels Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat Empörung ausgelöst mit der Forderung, Palästinenser im Gazastreifen gezielt zu töten. Jede Nacht sollten „30 bis 40“ Menschen ums Leben gebracht werden, hatte der rechtsextreme Minister in Premier Benjamin Netanjahus Koalitionsregierung am Wochenende erklärt. Im Bundestag stießen die Äußerungen Ben-Gvirs parteiübergreifend auf Empörung. Politiker beider Koalitionsfraktionen sprachen sich dafür aus, ihn mit EU-Sanktionen zu bestrafen.
NahostkonfliktIsraelischer Minister fordert gezielte Tötung von Palästinensern in Gaza
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30 bis 40 Menschen sollten dort jede Nacht umgebracht werden, sagt Israels Sicherheitsminister Ben-Gvir. Außenpolitiker der Koalitionsfraktionen im Bundestag fordern EU-weite Sanktionen gegen ihn.
Von Daniel Brössler und Reymer Klüver, Berlin, München
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