Wie fragil die Sicherheitslage im Land ist? In der Nähe des Konferenzgebäudes am Brandenburger Tor ist die Angst vor Anschlägen oder Sabotage an diesem Morgen gut zu sehen. Großräumig hat die Polizei den Reichstag abgesperrt, weil sich dort am Vormittag der neue Bundestag konstituiert. Für die etwa 200 Sicherheitsbeauftragten großer Unternehmen, die der Verfassungsschutz am Dienstag zu einem jährlichen Treffen nach Berlin eingeladen hat, bleiben die Straßensperren allerdings nur das harmloseste Zeichen einer neuen gefährlichen Zeit. Denn was die Besucher der Konferenz drinnen hören, lässt die Gesichter schnell sehr sorgenvoll aussehen.

Der Verfassungsschutz hat Carsten Breuer, den Generalinspekteur der Bundeswehr, als Impulsredner geladen. Er ist ein besonnener Mann, der aber kein Blatt vor den Mund nimmt. „Können Sie Krieg?“, fragt er die verdutzten Manager und fordert von der Wirtschaft, schnell darüber nachzudenken, was ein größerer bewaffneter Konflikt in Europa für sie bedeute. Bislang geschehe das viel zu wenig, findet Breuer. Das Verdrängen der Realität sei „eine typisch deutsche Eigenschaft“. Es sei aber keine Option mehr, den Kopf in den Sand zu stecken und darauf zu warten, „dass es vorbeigeht“.

Russland baue große militärische Kapazitäten auf, tausende Panzer etwa, oder eine 1,5 Millionen Mann starke Armee, und stationiere sie in Richtung Westen. Es sei in der Lage, 2029 Nato-Territorium anzugreifen, sagt Breuer voraus. Das Land sei die „größte und unmittelbarste Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Europa“.

Überflüge über Industrieanlagen oder Militärstandorte

Wie scharf auf dem Symposium des Inlandsgeheimdienstes vor den Gefahren eines bewaffneten Konflikts gewarnt wird, macht klar: Deutschlands Sicherheitsbehörden wollen die Wirtschaft und mit ihr auch die Gesellschaft wachrütteln und dafür sorgen, dass geopolitische Risiken ernster genommen werden. Auch die Politik, glaubt Breuer, müsse umschalten. Die Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit sei ein „Einfallstor“ für hybride russische Angriffe. Man müsse dringend überlegen, wie man diese Grauzone beseitige. Zumal dieser Kampf wohl lange dauern werde. Krieg und Konflikt seien für den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor allem eins: „ein Dauerzustand“.

Gegen die Grauzone ankämpfen wollen auch andere Sicherheitsbehörden. Der Inlandsgeheimdienst hat die zivile deutsche Infrastruktur als Angriffsziel von Russlands hybridem Krieg ausgemacht. Fast täglich werden inzwischen in Deutschland Überflüge über Industrieanlagen oder Militärstandorte gemeldet. Mal sind es Chemiewerke, mal LNG-Terminals an der Küste, mal Ausbildungsorte für ukrainische Soldaten. „Das sind keine Spielzeugdrohnen, sondern Hightech-Gerät“, das wohl auch der militärischen Aufklärung diene, sagt Sinan Selen, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz.

Bislang aber bleibt Deutschland wehrlos, die Drohnen können unbehelligt fliegen. Der Inlandsgeheimdienst mahnte am Dienstag endlich gesetzliche Regeln an, die den Abschuss erleichtern. Ein Gesetz, das dies der Bundeswehr erlauben soll, bekam nach dem Ampel-Aus im letzten Bundestag keine Mehrheit mehr. Allerdings sei ohnehin kaum möglich, in jedem Fall die Bundeswehr zu rufen, heißt es beim Verfassungsschutz. Nötig sei es, der Polizei solche Einsätze zu erlauben.

Warnungen vor sogenannten Wegwerf-Agenten

Denn die Gangart Russlands wird laut Verfassungsschutz auch bei möglichen neuen Sabotageversuchen immer robuster. „Unsere Gegner gehen immer aggressiver und komplexer vor, dabei binden sie neue Akteure ein“, warnt Selen. Russische Geheimdienste setzen für Spionage- und Sabotageakte seltener als früher eigene Agenten ein, sondern heuern häufiger Personen in den Zielländern an, die für ein paar Hundert Euro die Aktionen starten, teils aus dem kleinkriminellen Milieu. Deutsche Spionageabwehrexperten sprechen inzwischen von „Wegwerf-Agenten“.

Die Liste der mutmaßlichen Sabotageakte ist inzwischen lang. Die Behörde verweist etwa Vorfälle auf deutschen Kriegsschiffen, Anschläge mit Brandsätzen auf Luftfrachtflugzeuge oder Brandanschläge auf Lagerhallen in Großbritannien mit technischem Gerät für die Ukraine. Zwar gilt die Zuordnung zu einem ausländischen Nachrichtendienst im Einzelfall als schwierig. Schon die Summe derartiger Ereignisse lässt die Verfassungsschützer jedoch nicht an Zufälle glauben.

Wie koordiniert vor allem im Cyberraum Angriffe ablaufen, macht die Attacke auf die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar klar. Eine prorussische Hackergruppe hatte den Internetauftritt der Münchner Sicherheitskonferenz und des Konferenzhotels Bayerischer Hof mit einem Überlastungsangriff vorübergehend lahmgelegt und mehr als 100 Webseiten angegriffen. Zu den Zielen gehörten auch die Webauftritte von Polizei und Verkehrsbetrieben.

Immerhin: Eine Entwarnung gab der Inlandsgeheimdienst am Dienstag. Der Austausch von Geheimdienstinformationen zwischen Deutschland und den USA habe durch den Regierungswechsel in Washington bislang nicht gelitten, sagt Selen. Der 53-Jährige führt den Inlandsgeheimdienst seit dem Ausscheiden von Ex-Chef Thomas Haldenwang zusammen mit seiner Co-Vizechefin Silke Willems. Haldenwang hatte vergeblich versucht, für die CDU in den Bundestag einzuziehen. Selen lobt einen nach wie vor „vorzüglichen Austausch“ mit den US-Sicherheitsbehörden. Er will aber auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass die Amerikaner es sich angesichts der jüngsten Spannungen nicht doch anders überlegen. „Es ist nie gut, sich ausschließlich auf einen Partner zu verlassen.“