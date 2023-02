Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist von Kiew zugeschaltet, zur Sicherheitskonferenz in den Bayerischen Hof.

Fast ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine ist ein Ende des Leidens nicht in Sicht. Präsident Selenskij wendet sich voller Sorge an die Anwesenden. Und der Kanzler nutzt seinen Auftritt auch als Gelegenheit zur Selbstverteidigung.