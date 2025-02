Münchner Sicherheitskonferenz:In Erwartung eines Showdowns

Das hier ist jetzt eine sichere Bank. Gegenüber dem Hotel „Bayerischer Hof“, vor dem Gebäude der Commerzbank, haben sich schwer bewaffnete Agenten des Secret Service postiert. Dunkle Geländewagen vom Typ Chevrolet Suburban mit getönten Scheiben rollen vor. Einem entsteigt J. D. Vance . Das Bankgebäude ist für heute das Hauptquartier des US-Vizepräsidenten. Hier hält er Hof, hier empfängt er zunächst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und danach auch Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz . Die Frage wird sein, was – außer diesem Bankgebäude – noch sicher sein wird an diesem Tag in München.

Schließlich hat das neue Amerika der diesjährigen Sicherheitskonferenz gleich eine ganze Serie beunruhigender Botschaften vorausgeschickt. US-Präsident Donald Trump hat sich mit Kremlchef Wladimir Putin verabredet. Es droht ein Deal über die Köpfe der Ukrainer und Europäer hinweg. Zumal US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schon mal für die Ukraine ein paar wesentliche Positionen geräumt hat. Weder soll sie Nato-Mitglied werden noch Anspruch haben auf alle von Russland völkerrechtswidrig besetzten Gebiete. Vance selbst mischte sich per Interview mit dem Wall Street Journal in den deutschen Wahlkampf ein. Deutsche Politiker sollten auch mit der AfD zusammenarbeiten, empfahl er.

Es macht sich der Eindruck breit, dass Merz langsam die Geschäfte übernimmt

„Es geht wirklich um Zensur und um Migration und um die Sorge, die Präsident Trump und ich haben, dass die europäischen Anführer irgendwie in Panik vor den eigenen Leuten sind“, zitierte die Zeitung den Vizepräsidenten. Vor Beginn der Sicherheitskonferenz besucht Vance die KZ-Gedenkstätte Dachau, aber das ändert nichts am aggressiven Ton, den Vance gesetzt hat. Gerüchte machen die Runde, dass der Vizepräsident eine unerhörte Rede mit nach München gebracht habe. Die deutsche Delegation, die am Vormittag in die schwer bewachte Commerzbank pilgert, muss sich auf einiges gefasst machen.

Begleitet wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD). Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird – anders als CDU-Chef Merz – erst am Samstag in München erwartet. Ein Treffen habe sich eben nicht ergeben, heißt es. Außerdem habe Scholz Vance ja am Rande des KI-Gipfels zu Wochenbeginn in Paris gesprochen. Der Eindruck, dass Merz langsam die Geschäfte übernimmt, macht sich dennoch breit.

Die Unterredung mit Steinmeier verläuft dann erst mal höflich. Deutschland und Europa müssten mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen, sagt Vance. Er und Präsident Trump seien aber „fest davon überzeugt, dass Europa natürlich ein sehr wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten ist“. Man solle doch, bittet Steinmeier, „weiterhin Verantwortung für unsere gemeinsame Sicherheit wahrnehmen“.

„Die Demokratie ist keine Spielwiese für Disruption“, sagt Steinmeier

20 Minuten wird in größerer Runde gesprochen, dann reden Bundespräsident und Vizepräsident unter vier Augen – vermutlich eine Gelegenheit für Steinmeier, sich bei Vance nach dessen Anmerkungen zur deutschen Politik zu erkundigen. „Der Einzige, der die deutsche Bundestagswahl entscheidet, so wie in jeder Demokratie, ist und sind die deutschen Wählerinnen und Wähler“, sagt Außenministerin Baerbock später. „Zum Glück leben wir in einer Demokratie.“ Ganz ähnlich äußert sich CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. „Wir nehmen jede Meinung ernst, aber mit wem wir koalieren, das entscheiden wir schon selbst“, lässt er wissen. Mitten im Wahlkampf gelingt Vance immerhin das Kunststück, deutsche Politiker über Parteigrenzen hinweg zusammenzuschweißen.

In seiner Eröffnungsrede geht Steinmeier auf Vance’ Empfehlungen für die deutsche Politik dann zwar nicht direkt ein, dennoch hat es seine Ansprache in sich. „Die neue amerikanische Administration hat ein sehr anderes Weltbild als wir. Eines, das keine Rücksicht nimmt auf etablierte Regeln, auf Partnerschaft und gewachsenes Vertrauen. Das können wir nicht ändern“, sagt er. Dieses Weltbild dürfe aber nicht das dominierende Paradigma werden. „Regellosigkeit darf nicht zum Leitbild für eine Neuordnung der Welt werden“, fordert er.

Ohne ihn beim Namen zu nennen, schreckt er auch vor scharfer Kritik an Trumps liebstem Milliardär, Elon Musk, nicht zurück. „Die Demokratie ist keine Spielwiese für Disruption“, sagt er. „Disruption“ sei ein Begriff, bei dem Tech-Unternehmer und politische Populisten sich „derzeit gerne treffen“. Den Saal im Bayerischen Hof hat Steinmeier auf seiner Seite. Allerdings steigt auch die Spannung vor dem Auftritt von Vance. Die Erwartung eines Showdowns liegt in der Luft.

Für Brandmauern sei „kein Platz in einer Demokratie“, sagt Vance

Vance beginnt, als er an der Reihe ist, mit einem höflichen Dank für die Münchner Gastfreundschaft. Das Publikum klatscht. Es bleibt die letzte Nettigkeit und, wie Vance richtig voraussieht, der letzte größere Applaus. Was dann kommt, ist keine sicherheitspolitische Rede, sondern eine Standpauke. Vance lamentiert bitterlich über Europa, wo es keine Meinungsfreiheit mehr gebe, Zensur auf dem Vormarsch sei und die Angst vor Migranten ignoriert werde.

Ausführlich beklagt sich Vance über die vom Obersten Gericht in Rumänien annullierte Präsidentenwahl. „Wenn ihr aus Angst vor euren eigenen Wählern davonlauft, gibt es nichts, was Amerika für euch tun kann“, ruft er. Und im Übrigen auch nichts, was die Europäer für Amerika tun könnten. Für Brandmauern sei „kein Platz in einer Demokratie“.

Gideon Rachman, Kommentator der Financial Times, fasst die Ansprache danach in einem Satz zusammen: „Vance hat eine Wahlkampfrede für die AfD gehalten“, schreibt er auf der Plattform X. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) lässt seinem Ärger wenig später freien Lauf. Belehrungen von Vance in Sachen Demokratie verbittet er sich. „Das ist nicht akzeptabel“, ruft er. Da ist der amerikanische Vizepräsident allerdings schon weg.