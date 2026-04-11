In den vergangenen Monaten sind im Umgang mit den USA unter Donald Trump viele politische Gewissheiten verloren gegangen. Er sei „zutiefst bestürzt über die Art und Weise, wie 60, 70 Jahre gegenseitiges Vertrauen aufs Spiel gesetzt worden sind“, sagt Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz .

In dieser Podcastfolge spricht Ischinger über sein Leben als Diplomat, über Gespräche mit Michail Gorbatschow im Herbst 1989 – und über die aktuelle geopolitische Weltlage. Zu Trumps Umgang mit den europäischen Nato-Partnern sagt Ischinger: „Das ist für den Umgang unter Partnern in einer Allianz wirklich fast das schlimmste Gift – das ist der GAU – für die Art und Weise, wie wir vertrauensvoll miteinander umgehen sollten.“ Die Lösung sieht Ischinger vor allem in einem einigen Europa, „dann wären wir ein ebenbürtiger Verhandlungspartner für die USA“.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Laura Sagebiel

Redaktionsschluss war Freitag, 10.4.2026, um 14 Uhr.

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