Die göttliche Ordnung und die menschliche Ordnung sind an diesem Abend lediglich durch eine Etagendecke getrennt. Die göttliche Ordnung ist im Erdgeschoss ausgestellt, die menschliche ein Stockwerk höher. In der Münchner Residenz gelangt man zur göttlichen Ordnung, wenn man den falschen Ausgang und ein paar Treppen nimmt, zweimal rechts abbiegt und in das zornige Auge Neptuns schaut oder in das einer dämonischen Wasserschlange, die glücklicherweise von einem Faun gebändigt wird.