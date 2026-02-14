Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Polizei: 200 000 Menschen bei Demonstration auf Münchner Theresienwiese
Münchner Polizei: Drohnen über der Theresienwiese - trotz Flugverbots
Selenskij nennt Putin "Sklaven des Kriegs" und sieht Ukraine irgendwann in der Nato
Rutte berichtet von widerstandsfähigen Ukrainern
Selenskij: Helft uns mit Flugabwehrraketen
Europäische Länder: Nawalny von Moskau mit Gift getötet
Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Oppositionelle Alexej Nawalny ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) und seine Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigen Russland, den Kremlkritiker umgebracht zu haben. Eine entsprechende Stellungnahme aus dem Auswärtigen Amt liegt der SZ vor. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet.
Nawalnys auf der Münchner Sicherheitskonferenz anwesende Witwe Julia Nawalnaja sagte, nun habe man den Beweis, dass Kremlchef Wladimir Putin ein Mörder sei. Nawalnaja hatte bei einem aufsehenerregenden Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor fast genau zwei Jahren angesichts der Berichte über den Tod ihres Mannes zum Kampf gegen den russischen Machtapparat von Putin aufgerufen.
Wadephul sagt nun, zwei Jahre später wisse man: „Alexej Nawalny wurde in russischer Gefangenschaft vergiftet.“ Seine sterblichen Überreste hätten ein besonders starkes Nervengift, Epibaditin, enthalten. Die Wirkung des im Hautdrüsensekret von Baumsteigerfröschen in Ecuador, sogenannten Pfeilgiftfröschen, vorkommenden Giftes sei 200 Mal so stark wie Morphium. „Es lähmt die Atemmuskulatur, die Opfer ersticken qualvoll“, sagte Wadephul. Zunächst blieb offen, wann, wo und wie konkret die Analysen vorgenommen worden waren.
Nawalnys auf der Münchner Sicherheitskonferenz anwesende Witwe Julia Nawalnaja sagte, nun habe man den Beweis, dass Kremlchef Wladimir Putin ein Mörder sei. Nawalnaja hatte bei einem aufsehenerregenden Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor fast genau zwei Jahren angesichts der Berichte über den Tod ihres Mannes zum Kampf gegen den russischen Machtapparat von Putin aufgerufen.
Wadephul sagt nun, zwei Jahre später wisse man: „Alexej Nawalny wurde in russischer Gefangenschaft vergiftet.“ Seine sterblichen Überreste hätten ein besonders starkes Nervengift, Epibaditin, enthalten. Die Wirkung des im Hautdrüsensekret von Baumsteigerfröschen in Ecuador, sogenannten Pfeilgiftfröschen, vorkommenden Giftes sei 200 Mal so stark wie Morphium. „Es lähmt die Atemmuskulatur, die Opfer ersticken qualvoll“, sagte Wadephul. Zunächst blieb offen, wann, wo und wie konkret die Analysen vorgenommen worden waren.
Kundgebungen in München: Zwei Gehminuten weit weg und doch eine Weltanschauung entfernt
Um 13 Uhr haben zwei weitere, größere Kundgebungen in der Münchner Innenstadt begonnen. Auf dem Odeonsplatz fordert ein Netzwerk unter Führung des Querdenker-Bündnis „München steht auf“ kurz: „Macht Frieden!“, angemeldet für die Demonstration vor der Feldherrnhalle sind 2000 Teilnehmer. Zwei Gehminuten entfernt und doch eine Weltanschauung weit weg auf dem Max-Joseph-Platz haben sich Unterstützer der Ukrainer unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Krieg“ versammelt. Die Veranstalter rechnen hier mit 3000 Teilnehmern.
Die jeweiligen Organisatoren haben EU-Abgeordnete aufgeboten, vor der Oper am Max-Joseph-Platz spricht Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), vor der Feldherrnhalle Ruth Firmenich vom BSW. Firmenich fordert im Hinblick auf den Ukraine-Krieg: „Es braucht endlich einen Verhandlungsfrieden.“ Als hätte er es gehört, fragt der Münchner Volt-Stadtrat Felix Sproll auf dem Max-Joseph-Platz: „Was haben denn all die Verhandlungen mit Putin gebracht in den letzten zehn Jahren?“
Kurz vor halb drei Uhr setzt sich der Demonstrationszug des Netzwerks „Macht Frieden“ vom Odeonsplatz aus in Bewegung durch die Innenstadt. Abgeschirmt von einem massiven Polizeiaufgebot kommen die Teilnehmer an der Kundgebung der Ukrainer-Unterstützer am Max-Joseph-Platz vorbei. Während da die Lieferung von Taurus-Systemen für die Verteidigung gefordert wird, skandieren sie im Demo-Zug „Frieden schaffen – ohne Waffen!“. Nach einer Viertelstunde ist der Zug vorüber, die so gegensätzlichen Gruppen sind ohne Zwischenfälle aneinander vorbeigekommen.
Die jeweiligen Organisatoren haben EU-Abgeordnete aufgeboten, vor der Oper am Max-Joseph-Platz spricht Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), vor der Feldherrnhalle Ruth Firmenich vom BSW. Firmenich fordert im Hinblick auf den Ukraine-Krieg: „Es braucht endlich einen Verhandlungsfrieden.“ Als hätte er es gehört, fragt der Münchner Volt-Stadtrat Felix Sproll auf dem Max-Joseph-Platz: „Was haben denn all die Verhandlungen mit Putin gebracht in den letzten zehn Jahren?“
Kurz vor halb drei Uhr setzt sich der Demonstrationszug des Netzwerks „Macht Frieden“ vom Odeonsplatz aus in Bewegung durch die Innenstadt. Abgeschirmt von einem massiven Polizeiaufgebot kommen die Teilnehmer an der Kundgebung der Ukrainer-Unterstützer am Max-Joseph-Platz vorbei. Während da die Lieferung von Taurus-Systemen für die Verteidigung gefordert wird, skandieren sie im Demo-Zug „Frieden schaffen – ohne Waffen!“. Nach einer Viertelstunde ist der Zug vorüber, die so gegensätzlichen Gruppen sind ohne Zwischenfälle aneinander vorbeigekommen.
Emily Joy Neumann
Traditionelle Anti-Siko-Demo zieht durch München
Auch auf dem Karlsplatz versammeln sich seit dem frühen Mittag Menschen zu einer gegen die Sicherheitskonferenz gerichteten Demonstration. Das Motto ist: „Stoppen wir den Rüstungswahnsinn“, aufgerufen hatte das „Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz“. Einst war diese Anti-Siko-Demo die größte Protestaktion im Rahmen der Sicherheitskonferenz.
Der Pressesprecher des Aktionsbündnisses, Heinz Michael Vilsmeiler, schätzt die Teilnehmerzahl auf 4000 bis 5000 Menschen, „wie im vorherigen Jahr“. Die Polizei geht um kurz nach 14 Uhr von 1700 Teilnehmenden aus. In Redebeiträgen verschiedener Organisationen des Aktionsbündnisses wird sich unter anderem mit Rojava, Palästina und Kuba solidarisiert und gegen eine Wehrpflicht und Militarisierung ausgesprochen. Im Anschluss soll ein Demo-Zug über den Odeonsplatz zum Marienplatz aufbrechen. Gleichzeitig ist eine Menschenkette entlang der Neuhauser Straße und der Kaufingerstraße geplant.
Der Pressesprecher des Aktionsbündnisses, Heinz Michael Vilsmeiler, schätzt die Teilnehmerzahl auf 4000 bis 5000 Menschen, „wie im vorherigen Jahr“. Die Polizei geht um kurz nach 14 Uhr von 1700 Teilnehmenden aus. In Redebeiträgen verschiedener Organisationen des Aktionsbündnisses wird sich unter anderem mit Rojava, Palästina und Kuba solidarisiert und gegen eine Wehrpflicht und Militarisierung ausgesprochen. Im Anschluss soll ein Demo-Zug über den Odeonsplatz zum Marienplatz aufbrechen. Gleichzeitig ist eine Menschenkette entlang der Neuhauser Straße und der Kaufingerstraße geplant.
Polizei: 200 000 Menschen bei Demonstration auf Münchner Theresienwiese
Der südliche Teil der Theresienwiese ist komplett voll: 200 000 Menschen sind dort nach Angaben der Polizei zusammengekommen, um gegen das Mullah-Regime in Iran und für politische Freiheiten zu demonstrieren. Ein Münchner Verein, „The Munich Circle“, hatte die Demo angemeldet. Anfangs wurden 100 000 Teilnehmer aus ganz Europa erwartet.
Auf der Theresienwiese ist es so voll, dass das Mobilfunknetz nur noch eingeschränkt funktioniert, berichtet ein SZ-Kollege vor Ort. Mails und Bilder können nicht einwandfrei versendet werden. Wer einmal in der Menschenmasse ist, tut sich schwer, aus ihr wieder herauszufinden.
Auf der Theresienwiese ist es so voll, dass das Mobilfunknetz nur noch eingeschränkt funktioniert, berichtet ein SZ-Kollege vor Ort. Mails und Bilder können nicht einwandfrei versendet werden. Wer einmal in der Menschenmasse ist, tut sich schwer, aus ihr wieder herauszufinden.
Ein Flaggenmeer vor der Bavaria: Etwa 200 000 Menschen demonstrieren für die iranische Bevölkerung. Felix Hörhager/dpa
Münchner Polizei: Drohnen über der Theresienwiese - trotz Flugverbots
Die Münchner Polizei hat mehrere Drohnen über der Theresienwiese gesichtet – und das trotz einer strengen Flugbeschränkung, die sich nicht nur über die Innenstadt, sondern auch über die Theresienwiese erstreckt. Über ihre offiziellen Kanäle mahnen die Beamten dazu, sich auch an das Verbot von Drohnenflügen zu halten. Verstöße würden durch die Polizei geahndet. Während der Siko gelten in München verstärkte Sicherheitsvorkehrungen, am Boden wie in der Luft.
Auf der Theresienwiese versammeln sich seit Samstagmittag Abertausende Menschen, um gegen das Mullah-Regime in Iran und für die Durchsetzung von Menschenrechten und politischen Freiheiten in dem Land zu demonstrieren. Der Veranstalter, ein Münchner Verein, rechnet mit etwa 100 000 Demoteilnehmern.
Auf der Theresienwiese versammeln sich seit Samstagmittag Abertausende Menschen, um gegen das Mullah-Regime in Iran und für die Durchsetzung von Menschenrechten und politischen Freiheiten in dem Land zu demonstrieren. Der Veranstalter, ein Münchner Verein, rechnet mit etwa 100 000 Demoteilnehmern.
Marijan Murat/dpa
Selenskij nennt Putin "Sklaven des Kriegs" und sieht Ukraine irgendwann in der Nato
Der russische Machthaber Putin sei von der Realität des russischen Alltags völlig losgelöst, sagt Selenskij. Putin benehme sich wie ein Zar, sei aber ein „Sklave des Kriegs“. Auf den Bildschirmen werden Zahlen über die russischen Verluste eingeblendet, um Selenskijs These zu stützen, dass dem Kremlchef die Leben der Soldaten egal sind. Im Dezember 2025 hätte die Ukraine 35 000 russische „Besatzer“ getötet, berichtet Selenskij, und im Januar seien es 30 000 tote Russen gewesen. Deutlich mehr Soldaten könne Putin nicht mobilisieren.
Danach spricht der ukrainische Präsident über die Zukunft und ein mögliches Ende des Kriegs: Nötig seien klare und belastbare Sicherheitsgarantien, um sein Land zu schützen. Man sei weit in den Verhandlungen mit den USA, doch diese Abkommen müssten geschlossen werden, bevor es zu Abmachungen mit Russland über ein Ende des Kriegs komme. „Wir hoffen, dass Trump uns hört. Wir hoffen, dass der US-Kongress und das amerikanische Volk uns hören“, sagt er.
In der kommenden Woche wollen sich Russland und die Ukraine wieder mit den USA zu Verhandlungen treffen. Er hoffe, dass diese Gespräche konstruktiv werden, doch oft sei es anders gelaufen und man rede aneinander vorbei. Die Russen würden oft vom „Geist von Anchorage“ reden, doch „wir können nur raten, was dies bedeutet“, sagt Selenskij. Die USA würden gern Zugeständnisse verlangen, aber immer nur von der Ukraine. Dass Europa bei diesen Verhandlungen nicht präsent sei, halte er für einen Fehler. Dafür gibt es natürlich viel Applaus im Saal.
Zum Ende hin wirbt Selenskij wieder dafür, die Ukraine irgendwann in die Nato aufzunehmen. „Ich denke, es wäre nicht sinnvoll, die stärkste Armee Europas außerhalb der Nato zu lassen“, sagt der Ukrainer und verlangt, dass diese Frage zumindest nicht von Putin entschieden werde. Selenskij bietet an, alle Erfahrungen aus dem Krieg mit den Europäern zu teilen: „Unsere Drohnen-Expertise kann eure sein.“ Und er endet mit einem jener emotionalen Appelle, für die er nach fast vier Jahren Krieg bekannt ist: „Bitte schenkt der Ukraine weiterhin Aufmerksamkeit. Denn wenn dies früher passiert wäre, dann hätte dieser Krieg gar nicht erst begonnen.“
Selenskij: Keine baldige Wahl, solange der Krieg andauert
Selenskij wird auf einen Bericht der Financial Times über mögliche Wahlen in der Ukraine noch vor dem 15. Mai angesprochen. Der ukrainische Präsident zeigt sich verwundert darüber und sagt, er habe durch die britische Zeitung zum ersten Mal davon gehört. Es sei in Kriegszeiten sehr schwierig, Wahlen zu organisieren und abzuhalten, deshalb sei dies derzeit nicht der Plan. Am Ende dreht Selenskij den Spieß um, schließlich wird anscheinend stets nur sein Land zu Wahlen aufgefordert. Er sagt: „Wir können auch Russland einen Waffenstillstand anbieten, wenn sie im Gegenzug Wahlen abhalten.“
Rutte berichtet von widerstandsfähigen Ukrainern
Nato-Generalsekretär Mark Rutte sitzt nun neben Selenskij auf der Bühne. Beide wirken freundschaftlich im Umgang miteinander. Rutte erzählt, er habe bei einem Besuch in Kiew vor wenigen Tagen die Auswirkungen der russischen Brutalität zu sehen bekommen. Fünf Raketen hätten ein Heizkraftwerk zerstört, eine Viertelmillion Menschen hätten deshalb keine Heizung gehabt. Bei minus 25 Grad. Das seien die Umstände des russischen Angriffskriegs. Und dennoch sagten die Menschen in der Ukraine: Wir geben nicht auf. Rutte sagt: Die russische Zermürbungstaktik mache die Leute in der Ukraine "fast nur noch stärker".
Auf der anderen Seite zeige der geringe militärische Fortschritt der Russen, dem monatlich trotzdem Zehntausende Soldaten zum Opfer fielen, die wahre Natur des "Diktators" Wladimir Putin. Rutte nennt es "verrücktes Verhalten auf allen Ebenen". "Wir", sagt Rutte, müssten dafür sorgen, dass die, die sich verteidigen, die Mittel haben, die sie brauchen.
Auf der anderen Seite zeige der geringe militärische Fortschritt der Russen, dem monatlich trotzdem Zehntausende Soldaten zum Opfer fielen, die wahre Natur des "Diktators" Wladimir Putin. Rutte nennt es "verrücktes Verhalten auf allen Ebenen". "Wir", sagt Rutte, müssten dafür sorgen, dass die, die sich verteidigen, die Mittel haben, die sie brauchen.
Selenskij schildert die Folgen des russischen Dauerbombardements
Der ukrainische Präsident spricht nun darüber, wie schwer es ist, in dem fast vier Jahre andauernden Krieg dafür zu sorgen, dass sich der Rest der Welt für das eigene Schicksal interessiert. Selenskij führt dem Publikum vor, welch dramatische Folgen die brutalen Angriffe der russischen Armee auf die ukrainischen Städte haben. Auf den Bildschirmen erscheinen Grafiken: Im Januar 2026 habe Moskau die Ukraine mit mehr als 6000 Drohnen, 158 Marschflugkörpern und etwa 5500 Gleitbomben angegriffen.
Die Bombardements terrorisieren die Zivilbevölkerung. Selenskij berichtet, dass die meisten russischen Angriffe auf Energiekraftwerke und andere Teile der kritischen Infrastruktur zielen. Es gebe kein einziges Kraftwerk in der Ukraine, das nicht attackiert worden sei, berichtet er: „Aber wir produzieren immer noch Energie, und das liegt an unseren Leuten.“ Diese verdienten es, dass die Ukraine weiter unterstützt werde.
Der wichtigste Schutz gegen die russischen Angriffe sei die europäische Einheit. Putin versuche, diese Geschlossenheit aufzubrechen, doch dies dürfe ihm nicht gelingen. Erneut appelliert Selenskij an die Europäer, viel stärker gegen die Schattenflotte der Tanker vorzugehen, die Öl schmuggeln und so das Kreml-Regime mit Geld versorgen. Wenn die Europäer wie die Amerikaner mehr dieser Schiffe stoppen würden, dann gingen ihm die Mittel aus für den Krieg.
Kay Nietfeld/dpa
Selfies mit Hillary Clinton
Seit vielen Jahren reist die ehemalige US-Außenministerin zur Siko an - und noch immer hat sie offenkundig viele Fans dort. Junge Konferenzteilnehmerinnen versammeln sich zum Selfie-Machen um Clinton.
Kay Nietfeld/dpa
Selenskij: Helft uns mit Flugabwehrraketen
Nach ein paar Minuten Warterei geht es im Saal weiter. Diskutiert wird die Frage, wie man die langfristige Hilfe für die Ukraine organisiert. Zunächst spricht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij, danach kommen Nato-Chef Mark Rutte, die Präsidentin des EU-Parlaments Roberta Metsola und der Republikaner Robert Wicker auf die Bühne. Wicker ist der mächtige Chef des Streitkräfteausschusses im US-Senat.
Mit stehendem Applaus wird Selenskij begrüßt, die Leinwände neben der Bühne leuchten nun in den blau-gelben Nationalfarben. Er dankt den Unterstützern seines Landes und lobt vor allem Nato-Chef Rutte, der das PURL-Programm aufgesetzt hat, mit dem Flugabwehrraketen erkauft werden. „Diese Raketen retten unsere Leben", sagt der Präsident und dankt allen Ländern, die der Ukraine helfen, sich gegen das russische Dauerbombardement seit nun bald vier Jahren zu wehren.
Schah-Sohn wirbt in München für Sturz des Mullah-Regimes
Er will die iranischen Mullahs stürzen: Reza Pahlavi, Sohn des 1979 aus dem Amt gejagten iranischen Schahs, kämpft für seine Rückkehr aus dem US-Exil nach Teheran. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wirbt er für Unterstützung gegen das Regime, das die Proteste im Januar brutal niedergeschlagen hat. „Die Zeit ist gekommen, die Islamische Republik zu beenden“, sagt er während einer Pressekonferenz.
Donald Trump hatte den Menschen in Iran während der landesweiten Protestwelle im Januar seine Hilfe zugesichert. Pahlavi appelliert an den US-Präsidenten, dieses Versprechen einzuhalten. Die US-Regierung hatte am Freitag bekanntgegeben, einen weiteren Flugzeugträger in die Region zu entsenden. Das ist ein Signal an Iran, dass auch ein Militärschlag denkbar ist. Pahlavi spricht sich für ein militärisches Eingreifen ein. Verhandlungen führten nicht zum gewünschten Ziel.
Für heute Mittag ist auf der Münchner Theresienwiese eine Demonstration der iranischen Diaspora angekündigt. Die Veranstalter gehen davon aus, dass bis zu 100 000 Menschen kommen werden, um gegen das Regime in Teheran zu demonstrieren. Zwei Stunden vor der Veranstaltung lässt Pahlavi noch offen, ob er dort auftreten wird.
Donald Trump hatte den Menschen in Iran während der landesweiten Protestwelle im Januar seine Hilfe zugesichert. Pahlavi appelliert an den US-Präsidenten, dieses Versprechen einzuhalten. Die US-Regierung hatte am Freitag bekanntgegeben, einen weiteren Flugzeugträger in die Region zu entsenden. Das ist ein Signal an Iran, dass auch ein Militärschlag denkbar ist. Pahlavi spricht sich für ein militärisches Eingreifen ein. Verhandlungen führten nicht zum gewünschten Ziel.
Für heute Mittag ist auf der Münchner Theresienwiese eine Demonstration der iranischen Diaspora angekündigt. Die Veranstalter gehen davon aus, dass bis zu 100 000 Menschen kommen werden, um gegen das Regime in Teheran zu demonstrieren. Zwei Stunden vor der Veranstaltung lässt Pahlavi noch offen, ob er dort auftreten wird.
Von der Leyen nennt Rubios Rede „beruhigend“, Starmer stimmt zu
Nun sitzen Starmer und von der Leyen gemeinsam auf der Bühne und werden von der CNN-Legende Christiane Amanpour befragt. Ob beide nach der Rede des US-Außenministers zufrieden seien, will Amanpour wissen. Rubio sei ein guter Freund und starker Verbündeter, sagt von der Leyen. Sie nennt die Rede „beruhigend“. Andere in der US-Regierung hätten einen „harscheren Ton“ in diesen Fragen, aber dem Ziel eines „starken Europas innerhalb des Bündnisses“ könnten alle zustimmen.
Das macht auch der britische Premier: Er sehe keine Widersprüche zwischen seiner Rede und den Aussagen Rubios und von der Leyens. Die beiden verstehen sich prächtig und werben auf offener Bühne für engere Beziehungen zwischen EU und Großbritannien. Die Hoffnung besteht, dass man nach dem Brexit zumindest in Sicherheitsfragen enger kooperieren kann.
Das macht auch der britische Premier: Er sehe keine Widersprüche zwischen seiner Rede und den Aussagen Rubios und von der Leyens. Die beiden verstehen sich prächtig und werben auf offener Bühne für engere Beziehungen zwischen EU und Großbritannien. Die Hoffnung besteht, dass man nach dem Brexit zumindest in Sicherheitsfragen enger kooperieren kann.
Starmer: „Wenn es nötig ist, müssen wir auch bereit sein zu kämpfen“
Nach von der Leyen betritt Keir Starmer die Bühne. Der angeschlagene englische Premier ist wahrscheinlich ganz froh, hier in München den Problemen zu Hause, Stichwort Epstein-Files, die zuletzt sogar zu Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen geführt hatten, für einen Tag zu entkommen. Starmer spricht zu Beginn über die Gefahr, die von Russland ausgeht, über die hybride Kriegsführung. Und er erinnert an die Nato-Warnungen, dass Russland bis Ende dieses Jahrzehnts dazu fähig sein könnte, das Bündnis anzugreifen. Daraus leitet er ein Plädoyer für ein starkes Europa ab. Viele Motive, die gestern bereits Bundeskanzler Merz angesprochen hatte, klingen auch beim Starmer an.
„Wenn es nötig ist, müssen wir auch bereit sein zu kämpfen“, sagt Starmer. "Als Europa müssen wir auf eigenen Füßen stehen. Wir müssen zusammenarbeiten, die Kleinstaaterei aufgeben, die Nato stärken." Zusammenarbeiten will er bei Verteidigung, bei Innovation und Technologie, bei der Wirtschaft allgemein. Er will mehr europäische Autonomie. Für sein Land sei es wichtig, sich nicht nach innen zu wenden. Es gäbe keine britische Sicherheit ohne Europa und keine europäische Sicherheit ohne Großbritannien. Koordination und Investitionen seien wichtig, eine neue Verantwortung Europas für die eigene Sicherheit auch. Die transatlantischen Beziehungen müssten erneuert werden, es dürfe keinen Bruch geben. Aber Europa dürfe nicht mehr so abhängig von den USA sein. All diese Motive sind auch gestern bei Merz aufgetaucht. Es sind die Motive, die diese Sicherheitskonferenz prägen. Die Europäer demonstrieren Einigkeit. Einen neuen Akzent setzt Starmer damit aber nicht.
„Wenn es nötig ist, müssen wir auch bereit sein zu kämpfen“, sagt Starmer. "Als Europa müssen wir auf eigenen Füßen stehen. Wir müssen zusammenarbeiten, die Kleinstaaterei aufgeben, die Nato stärken." Zusammenarbeiten will er bei Verteidigung, bei Innovation und Technologie, bei der Wirtschaft allgemein. Er will mehr europäische Autonomie. Für sein Land sei es wichtig, sich nicht nach innen zu wenden. Es gäbe keine britische Sicherheit ohne Europa und keine europäische Sicherheit ohne Großbritannien. Koordination und Investitionen seien wichtig, eine neue Verantwortung Europas für die eigene Sicherheit auch. Die transatlantischen Beziehungen müssten erneuert werden, es dürfe keinen Bruch geben. Aber Europa dürfe nicht mehr so abhängig von den USA sein. All diese Motive sind auch gestern bei Merz aufgetaucht. Es sind die Motive, die diese Sicherheitskonferenz prägen. Die Europäer demonstrieren Einigkeit. Einen neuen Akzent setzt Starmer damit aber nicht.
Von der Leyen will die Beistandsklausel der EU „zum Leben erwecken“
Die Kommissionschefin betont, dass ein unabhängiges Europa ein starkes Europa sei und das transatlantische Bündnis davon nur profitiere. Sie rattert viele Zahlen herunter, die zeigen sollen: Wir in der EU investieren enorm viel und rüsten auf. Europa sei wirklich „aufgewacht“ und sie gehe sogar davon aus, „dass die Verteidigungsinvestitionen in Europa bis 2028 die von den USA im letzten Jahr getätigten Investitionen übertreffen“ würden.
Wichtig sei auch, dass die Europäer bei „strategischen Schlüsselkapazitäten“ unabhängig werden. Konkret spricht sie über Weltraumfähigkeiten, Nachrichtendienste und Langstreckenwaffen und fordert eine Diskussion ohne Tabus. Dann plädiert sie dafür, „die europäische Beistandsklausel zum Leben zu erwecken“.
Auch Bundeskanzler Merz sprach in seiner Siko-Rede über Artikel 42, Absatz 7 des EU-Vertrags. Darin hätten sich die EU-Mitglieder verpflichtet, "einander im Fall eines bewaffneten Angriffs in Europa beizustehen". Dieses müsse nun "ausbuchstabiert" werden: Es sei zu klären, "wie wir dies europäisch organisieren wollen ‑ nicht als Ersatz für die Nato, sondern als einen selbsttragenden, starken Pfeiler innerhalb des Bündnisses."
Auch Bundeskanzler Merz sprach in seiner Siko-Rede über Artikel 42, Absatz 7 des EU-Vertrags. Darin hätten sich die EU-Mitglieder verpflichtet, "einander im Fall eines bewaffneten Angriffs in Europa beizustehen". Dieses müsse nun "ausbuchstabiert" werden: Es sei zu klären, "wie wir dies europäisch organisieren wollen ‑ nicht als Ersatz für die Nato, sondern als einen selbsttragenden, starken Pfeiler innerhalb des Bündnisses."
Von der Leyen erinnert richtigerweise daran, dass gegenseitiger Beistand innerhalb der EU „nicht optional, sondern eine Verpflichtung“ sei, die sich aus den Verträgen ergebe. Dies dürfte vielen Europäern nicht bewusst sein: Die EU-Verpflichtung ist deutlich konkreter als die berühmtere Beistandsklausel in Artikel 5 des Nato-Vertrags.
Von der Leyen wirbt nun also dafür, dieses Versprechen zu konkretisieren: Denn es habe nur Gewicht, „wenn es auf Vertrauen und den entsprechenden Fähigkeiten beruht“. Man darf damit rechnen, dass über diese Details in den nächsten Wochen und Monaten in Brüssel und den Hauptstädten intensiv diskutiert werden wird.
Von der Leyen wirbt nun also dafür, dieses Versprechen zu konkretisieren: Denn es habe nur Gewicht, „wenn es auf Vertrauen und den entsprechenden Fähigkeiten beruht“. Man darf damit rechnen, dass über diese Details in den nächsten Wochen und Monaten in Brüssel und den Hauptstädten intensiv diskutiert werden wird.