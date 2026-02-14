Macron: Europa muss wieder eine geopolitische Macht werden

Den größten Teil seiner Rede bei der Siko widmet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Ukraine und dem Aggressor Russland. Europa habe hier schon geliefert. „Europa ist bei Weitem der größte Unterstützer der Ukraine“. Er unterstütze völlig die Bemühungen Donald Trumps um Frieden. „Und ich glaube, wir kommen auch in diese Richtung. Aber wir sehen auch, dass Russland Zivilisten bekämpft, die Energieinfrastruktur angreift.“



Man dürfe Russland nicht nachgeben, sondern müsse den Druck erhöhen. Russland sei schwächer geworden. Die Wirtschaft sei geschwächt, Russland sei völlig abhängig von China. „Das ist eine militärische und eine wirtschaftliche Niederlage für Russland.“



Das Schicksal der Ukraine sei auch das europäische Schicksal, sagt Macron. „Wir müssen die Ukraine befähigen, der Aggression standzuhalten.“ Und der französische Präsident nennt einige Punkte, wie das aus seiner Sicht gelingen kann: Finanzielle Unterstützung für die Ukraine, die russische Kriegswirtschaft weiter schwächen, zum Beispiel durch das Bekämpfen der russischen Schattenflotte. Und die Arbeit der sogenannten Koalition der Willigen müsse intensiviert werden, um der Ukraine im Falle eines Waffenstillstands auch Sicherheitsgarantien bieten zu können.



Besonders wichtig ist Macron, das macht er sehr deutlich, dass die Europäer bei den Verhandlungen mitreden können. „Kein Frieden ohne die Europäer.“ Deshalb habe er einen direkten Kommunikationskanal mit Russland aufgebaut. Das ist einer der Punkte, bei dem er mit dem deutschen Bundeskanzler nicht einer Meinung ist. Doch Macron ist sich sicher: „Wir werden Teil der Lösung sein, wir werden auch Teil der Diskussion sein.“ Die neue Sicherheitsarchitektur Europas müsse von den Europäern verhandelt werden.



Und wieder beschwört er eine europäische Stärke, von der in den letzten Jahren und Monaten wenig zu sehen war: „Europa muss eine geopolitische Macht werden. Das war bisher nicht in unserer DNA.“ Nur dann könnten Verhandlungen aus einer Position der Stärke geführt werden. Europa müsse unabhängiger werden. „Nicht Frankreich, nicht Deutschland, nein Europa, zusammen.“ Macht dürfe nicht auf nationaler Ebene, sondern müsse auf europäischer Ebene gedacht werden.