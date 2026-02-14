Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Der US-Außenminister hatte natürlich bereits gestern, am ersten Tag der Sicherheitskonferenz, viele Termine. Marco Rubio hat sich mit hochrangigen Vertretern aus China, Syrien und Europa getroffen, traf die Premierminister Dänemarks und Grönlands. Auch mit Friedrich Merz hat er sich beraten und vor allem über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Darauf hatte vor allem der deutsche Bundeskanzler gedrängt. Viele zentrale sicherheitspolitische Themen also, die er im kleinen Kreis besprochen hat. Auf was er sich gleich auf der Hauptbühne konzentriert? In München steigt wenige Minuten vor Beginn seiner Rede die Spannung.
In wenigen Minuten beginnt die Rede des US-Außenministers Marco Rubio. Das Pressezelt, nur wenige Gehminuten vom Hauptsaal der MSC entfernt, ist bereits gut gefüllt. Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt haben dort ihre Laptops aufgeklappt und Kameras in Position gebracht, um die Ansprache live zu verfolgen, darüber zu berichten und zu kommentieren.
Wie sich unter Trump und Rubio die US-Außenpolitik verändert hat
Um 9 Uhr beginnt der zweite Tag der Sicherheitskonferenz mit einer Rede von Marco Rubio. Der Republikaner ist ein mächtiges Mitglied der Trump-Regierung: Seit vielen Monaten ist er nicht nur Außenminister, sondern auch Nationaler Sicherheitsberater. Inwieweit Trump jedoch auf seine Empfehlungen hört, das unterliegt laut Beobachtern einigen Schwankungen. Und die Verhandlungen über die Beendigung der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen führte eben nicht der Sohn von Exil-Kubanern, sondern Trumps Golf-Kumpel Steve Witkoff und Schwiegersohn Jared Kushner.
Unstrittig ist aber, dass sich die US-Außenpolitik in Trumps zweiter Amtszeit verändert hat. Dieser scheut zwar vor größeren Interventionen und der Entsendung von Tausenden Soldaten zurück, aber er schickt gern das Militär in andere Länder oder lässt Ziele aus der Ferne bombardieren, wie SZ-Washington-Korrespondent Peter Burghardt analysiert:
Alle warten auf US-Außenminister Marco Rubio, der um 9 Uhr spricht. Doch auch danach treten auf der Münchner Sicherheitskonferenz prominente Rednerinnen und Redner auf. Allein am Vormittag werden der chinesische Außenminister Wang Yi, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der britische Premierminister Keir Starmer und schließlich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (dann schon mittags) auf der Bühne im Bayerischen Hof stehen beziehungsweise sitzen.
Am Nachmittag werden Verteidigungsminister Boris Pistorius, Außenminister Johann Wadephul, die dänische Premierministerin Mette Frederiksen sowie erneut der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, Auftritte haben. Wir begleiten die wichtigsten Auftritte im Liveblog und im Livestream (von BR24).
Demonstrationen rund um die Sicherheitskonferenz
Bei einer großen Demonstration auf der Münchner Theresienwiese soll auf die Menschenrechtslage in Iran aufmerksam gemacht werden. 100 000 Teilnehmer hat der Verein The Munich Circle für seinen Protest unter dem Motto „Menschenrechte und Freiheit für Iran. Internationale Solidarität mit dem iranischen Volk“ angemeldet. „Wir erwarten iranischstämmige Menschen aus ganz Europa“, sagte Veranstalter Farhid Habibi der Süddeutschen Zeitung. Er erwarte „die größte Kundgebung der iranischen Diaspora seit 47 Jahren“.
Anlässlich der Siko wird es am heutigen Samstag weitere Demonstrationen in der Innenstadt geben:
- Zwischen Marienplatz und Stachus soll um 12.30 Uhr eine Kundgebung des Bündnisses gegen die Sicherheitskonferenz stattfinden, dort werden 4000 Personen erwartet.
- Auf dem Odeonsplatz ist ab mittags ein Protest angemeldet unter dem Motto „Macht Frieden! Nein zur Münchner Kriegskonferenz“, unter anderem aber auch für „freie Impfentscheidung“.
- Auf dem Max-Joseph-Platz sind unter dem Motto „Starkes Europa zusammen mit der Ukraine“ etwa 3000 Teilnehmer angemeldet.
Merz setzt den Ton – wie reagiert Rubio?
Mit großer Spannung wird an diesem Samstag (9 Uhr) der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio erwartet. Die große Frage ist: Wird er an die scharfen Attacken von Vizepräsident J. D. Vance gegen die europäischen Verbündeten aus dem Vorjahr anknüpfen – oder wird er versöhnliche Töne anschlagen? Vor seiner Abreise nach München klang er so, als würde er zu Letzterem tendieren. „Europa ist uns wichtig“, sagte er. Rubio betonte aber auch, dass er über die Gestaltung einer neuen Weltordnung sprechen wolle.
Den Ton für die Sicherheitskonferenz hatte am Freitag zum Auftakt Kanzler Friedrich Merz gesetzt. Er plädierte für einen Neustart der transatlantischen Beziehungen zu den USA mit einem starken und weitgehend eigenständigen europäischen Pfeiler. „Wenn unsere Partnerschaft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir sie im doppelten Sinn neu begründen“, sagte der CDU-Chef. „Diese Begründung muss handfest sein, nicht esoterisch. Wir müssen diesseits und jenseits des Atlantiks zu dem Schluss kommen: Zusammen sind wir stärker.“
Merz wirbt für eine europäische Selbstbehauptung in einer neuen Weltordnung der Großmachtpolitik durch mehr militärische Eigenständigkeit, wirtschaftliche Stärke und politische Geschlossenheit. In seiner Rede kritisierte er auch ungewöhnlich offen Trumps Innenpolitik. „Der Kulturkampf der Maga-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet.“
Liebe Leserinnen, liebe Leser, das war es von uns aus dem Bayerischen Hof vom ersten Tag der Sicherheitskonferenz 2026. Die wichtigste Rede hat heute sicherlich der Bundeskanzler gehalten. Mein Kollege Daniel Brössler hat sie hier zusammengefasst und eingeordnet.
Morgen sind wir ab etwa 8 Uhr wieder für Sie da. Gleich der erste Redner auf der Hauptbühne wird dann um 9 Uhr Marco Rubio sein, der US-Außenminister. Auf seine Rede kommt viel an. Und schon heute im Vorfeld war auf der Konferenz einige Nervosität zu spüren. Was erwartet die Konferenzteilnehmer, wenn der US-Chefdiplomat ans Mikrofon tritt? Ein versöhnlicher Rubio? Einer, der Vance’ Rede aus dem vergangenen Jahr vergessen machen will? Oder wird Rubio die transatlantische „Kluft“ von der Friedrich Merz gesprochen hat, noch weiter vertiefen? Die Antwort gibt es morgen.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend. Und, wenn Sie mögen, bis morgen.
Macron: Auch für Meinungsäußerungen muss es Regeln geben
Macron spricht in seiner Rede freier als Merz heute Mittag. Dabei hat er einige Längen, aber der französische Präsident klingt auch nachdrücklich, engagiert und optimistisch. Am Ende seiner Rede widmet er sich der „Integrität öffentlicher Debatten und demokratischer Prozesse“. Das sei wichtig für die Sicherheit der europäischen Demokratien, „die Angriffen ausgesetzt sind.“
Macron geht es vor allem um Social-Media-Plattformen und deren Regulierung. Das müsse möglich sein. Wieder klingt deutliche Kritik an US-Vize J. D. Vance durch, wenn Macron davon spricht, dass es keine Einschränkung von freier Meinungsäußerung bedeute, wenn etwa Hassreden, Rassismus, Antisemitismus verboten würden. Auch für Meinungsäußerungen müsse es Regeln geben. „Das ist eine Frage der Demokratie“. Man sei zu naiv, was die Einflussnahme von außen angehe, die Möglichkeiten von Akteuren, die die Demokratie von außen beschädigen wollen, müssten eingeschränkt werden. Und: „Online-Plattformen müssen zur Verantwortung und Rechenschaft gezogen werden, wenn sie unsere Regeln verletzten.“ J. D. Vance wird das nicht gefallen.
Macron: Europa muss wieder eine geopolitische Macht werden
Den größten Teil seiner Rede bei der Siko widmet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Ukraine und dem Aggressor Russland. Europa habe hier schon geliefert. „Europa ist bei Weitem der größte Unterstützer der Ukraine“. Er unterstütze völlig die Bemühungen Donald Trumps um Frieden. „Und ich glaube, wir kommen auch in diese Richtung. Aber wir sehen auch, dass Russland Zivilisten bekämpft, die Energieinfrastruktur angreift.“
Man dürfe Russland nicht nachgeben, sondern müsse den Druck erhöhen. Russland sei schwächer geworden. Die Wirtschaft sei geschwächt, Russland sei völlig abhängig von China. „Das ist eine militärische und eine wirtschaftliche Niederlage für Russland.“
Das Schicksal der Ukraine sei auch das europäische Schicksal, sagt Macron. „Wir müssen die Ukraine befähigen, der Aggression standzuhalten.“ Und der französische Präsident nennt einige Punkte, wie das aus seiner Sicht gelingen kann: Finanzielle Unterstützung für die Ukraine, die russische Kriegswirtschaft weiter schwächen, zum Beispiel durch das Bekämpfen der russischen Schattenflotte. Und die Arbeit der sogenannten Koalition der Willigen müsse intensiviert werden, um der Ukraine im Falle eines Waffenstillstands auch Sicherheitsgarantien bieten zu können.
Besonders wichtig ist Macron, das macht er sehr deutlich, dass die Europäer bei den Verhandlungen mitreden können. „Kein Frieden ohne die Europäer.“ Deshalb habe er einen direkten Kommunikationskanal mit Russland aufgebaut. Das ist einer der Punkte, bei dem er mit dem deutschen Bundeskanzler nicht einer Meinung ist. Doch Macron ist sich sicher: „Wir werden Teil der Lösung sein, wir werden auch Teil der Diskussion sein.“ Die neue Sicherheitsarchitektur Europas müsse von den Europäern verhandelt werden.
Und wieder beschwört er eine europäische Stärke, von der in den letzten Jahren und Monaten wenig zu sehen war: „Europa muss eine geopolitische Macht werden. Das war bisher nicht in unserer DNA.“ Nur dann könnten Verhandlungen aus einer Position der Stärke geführt werden. Europa müsse unabhängiger werden. „Nicht Frankreich, nicht Deutschland, nein Europa, zusammen.“ Macht dürfe nicht auf nationaler Ebene, sondern müsse auf europäischer Ebene gedacht werden.
Macrons Antwort auf Vance
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versucht in seiner Rede bei der Siko, ein europäisches Selbstbewusstsein herbeizureden. „Europa ist eine Gemeinschaft souveräner Staaten.“ Fast beschwörend klingt er. „Wir haben den Frieden institutionalisiert.“ Das sei kein altmodisches Modell. Es sei ein Modell, das „wir verteidigen müssen.“
Doch: „Wir sind zu schüchtern, wir sind zu bescheiden, wir glauben nicht an uns selbst, das ist ein riesiger Fehler“, sagt Macron. Dann zählt er auf, was Europa aus seiner Sicht geschafft hat, welche Stärken es hat, welche Qualitäten. Er spricht über Freiheit und Gleichheit, über Lebenserwartung, die Klimapolitik. Macron wird laut. Hier würden akademische Freiheiten geschützt, man habe florierende Universitäten. „Das ist ein Raum der Zusammenarbeit, nicht des Zwanges. Darauf können wir stolz sein.“
Natürlich müsse noch viel verbessert werden. Trotzdem sollte Europa stolz auf seine Errungenschaften sein. „Wir Europäer haben die Tendenz, uns kleiner zu machen, als wir sind. Das sollten wir nicht tun.“ Dieser Teil seiner Rede ist eindeutig eine Antwort auf J. D. Vance im vergangenen Jahr. Macron gibt hier den Verteidiger des liberalen europäischen Wertesystems.
Trump über Nato-Partner: „Sie sind alle meine Freunde“
Während auf der Münchner Sicherheitskonferenz viel über die Entfremdung zwischen der Nato und ihrem wichtigsten Mitglied, den USA, gesprochen wird, schlägt US-Präsident Donald Trump in Washington versöhnliche Töne an. Die Regierungschefs der anderen Nato-Länder bezeichnete er als „Freunde“. Auf die Frage, was mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz seine Botschaft sei, antwortete Trump zunächst: „Die einzige Botschaft ist, dass wir eine großartige Beziehung zur Nato haben“. Die USA seien ein sehr mächtiger Teil der Allianz. Über die Regierungschefs der Nato-Partner der Vereinigten Staaten sagte Trump: „Sie sind alle meine Freunde.“
AOC: Demokraten müssen für Arbeiter kämpfen und ehrlicher werden
Die progressive US-Demokratin, die auf den diversen Social-Media-Plattformen mehr als 36 Millionen Follower hat und meist AOC genannt wird, spricht auch über das Thema der Townhall-Runde: „Antworten auf den wachsenden Populismus“. Für sie steht fest: Gerade linke Parteien müssen die Anliegen der „Arbeiterklasse“ ins Zentrum rücken und deren Alltag verbessern. Als sie 2019 ihr Amt antrat, hätten auch viele Demokraten über Forderungen nach kostenloser Hochschulbildung oder 15 Dollar Mindestlohn gelacht. Mittlerweile sei viel erreicht worden, aber es müsse noch mehr geschehen.
In Bezug auf die Außenpolitik fordert sie, dass die USA nicht mehr so „heuchlerisch“ auftreten dürften. Es mache Demokratien verletzlich, wenn sie ihre eigenen Werte verletzen und die Anliegen "unbequemer Bevölkerungen" ignorieren würden. Sie nennt drei Beispiele, die sich vor allem auf Trump beziehen: Es schade den USA, wenn sie im Falle Venezuelas „ein Staatsoberhaupt entführen“ oder unseren Verbündeten „mit der Kolonialisierung Grönlands drohen“. Und ohne das Leid im Gazastreifen explizit zu nennen, kritisiert sie, wenn Demokratien „in die andere Richtung schauen, wenn ein Genozid passiert“. Sie und andere seien bereit, um ein neues Kapitel aufzuschlagen, in dem sich die Welt nicht isoliere. Stattdessen sollten sich Partnerschaften wieder mehr auf Integrität und Werte stützen.
Heute Morgen hatte sich Konferenz-Organisator Wolfgang Ischinger einen Spaß erlaubt und an den fast schon legendären Sonnenbrillen-Auftritt von Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Davos erinnert. Und zwar indem er sich selbst eine solche aufsetzte. Und Macron reagierte prompt: Einen X–Post mit der Szene auf dem offiziellen MSC–Kanal kommentierte er: „Ich bin schon unterwegs!“
Und jetzt ist Macron da, zusammen mit Ischinger auf der Hauptbühne. Ohne Brille. Das geplatzte Äderchen im Auge ist wieder verheilt. Macron beginnt seine Rede mit einer Botschaft „der Hoffnung und der Stärke“. Europa sei inhärent stark und könne auch noch stärker werden. Europas Gegner wollten das aber nicht. Und manchmal mache sich Europa auch selbst das Leben schwer. „Das müssen wir ändern.“
Bei der Münchner Sicherheitskonferenz tritt nun Emmanuel Macron auf. Er spricht über die Lage Frankreichs in Europa und der Welt.
In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung und anderen internationalen Medien hat Macron vor wenigen Tagen bereits deutliche Worte gefunden: „Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt.“
Merz und Rubio sprechen über Ukraine-Krieg
US-Außenminister Marco Rubio und Bundeskanzler Friedrich Merz haben sich bei der Siko über Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs ausgetauscht. Rubio habe dabei die starke Unterstützung Deutschlands für die Ukraine gewürdigt, teilte ein Sprecher seines Ministeriums mit. Außerdem sei es um die Koordinierung von Wiederaufbaumaßnahmen gegangen.
Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, dass Gespräch habe sich auf die Situation in der Ukraine, den Stand der Verhandlungen mit Russland und die weitere Unterstützung der Ukraine vor allem mit militärischen Mitteln konzentriert. Außerdem sei es um die europäische Rolle innerhalb der Nato gegangen. Rubio würdigte demnach deutsche Schritte zur Stärkung der Allianz.
Auch über die Situation im Nahen Osten und insbesondere in Iran tauschten sich Merz und Rubio den Angaben zufolge aus. Vor seiner Reise nach China habe Merz auch die Gelegenheit genutzt, mit Rubio über die Situation in Fernost und über Handelspolitik zu sprechen, hieß es.
Mit Spannung wird Rubios Rede bei der Sicherheitskonferenz an diesem Samstag erwartet. Im vergangenen Jahr hatte US-Vize-Präsident J. D. Vance in München mit seiner Rede für Aufruhr gesorgt, in der er die europäischen Verbündeten ungewöhnlich scharf attackierte und etwa den Zustand der Demokratie in Europa beklagte.
