Kaliforniens Gouverneur Newsom gibt den Anti-Trump

Niemand greift US-Präsident Donald Trump derzeit wohl so direkt und scharf an wie Gavin Newsom, demokratischer Gouverneur von Kalifornien. In München setzte er sich auf ein Podium zum Thema Klimawandel, das Signal lautete: Seht her, hier kommt der Anti-Trump.





Umweltschutz und Klimawandel hätten in Kalifornien ihren Ursprung unter Gouverneur Ronald Reagan Ende der 1960er-Jahre gehabt, sagte Newsom. Reagan ist ein Idol in der Republikanischen Partei. Jetzt wolle Trump mit Öl, Gas und Kohle zurück ins 19. Jahrhundert, wobei es nur darum gehe, einige Unternehmen zu beglücken, die Trump fast 500 Millionen Dollar Wahlkampfhilfe gespendet hätten.









Am Freitag hatte Trump die Axt an die gesetzlichen Grundlagen von Klimaschutz in den USA gelegt . Treibhausgase sind demnach für den Menschen nicht mehr gesundheitsgefährdend, sie könnten wohl nicht mehr reguliert werden. Newsom sagte, er sei erbost über diesen Vorgang. Er glaube, dies sei etwa für die amerikanische Autoindustrie ein Todesurteil, weil es sie aus dem weltweiten Wettbewerb um saubere Technologien nehme. „Chinas Präsident Xi wird sich freuen“, erklärte Newsom.

Der Kalifornier wurde gefragt, was geschehen müsse, damit sich die USA wieder der wissenschaftlich belegten Gefahr der Erderwärmung stellen? „Die Menschen müssen aufwachen“, rief Newsom in den Saal, „wir müssen Stellung beziehen, deutlicher, überzeugender.“ Er nannte auch Unternehmen, Universitäten, Kanzleien. Dann müsse man sich natürlich anschnallen, dann werde es ruppiger, Trump beschimpfe auch ihn mit unflätigen Ausdrücken. Aber man dürfe nicht die Augen verschließen. Denn der Klimawandel gehe alle an.