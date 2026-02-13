Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Ocasio-Cortez: Trump-Regierung zerstört transatlantische Partnerschaft
Macron, Rubio, Selenskij: So geht es auf der Siko weiter
Der Kanzler hält ein Plädoyer für die Freiheit
Und plötzlich spricht Merz Englisch
Merz: "Partnerschaftliche Führung: Ja. Hegemoniale Fantasien: Nein"
Nun spricht Macron
Bei der Münchner Sicherheitskonferenz tritt nun Emmanuel Macron auf. Er spricht über die Lage Frankreichs in Europa und der Welt.
In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung und anderen internationalen Medien hat Macron vor wenigen Tagen bereits deutliche Worte gefunden: „Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt.“
Kaliforniens Gouverneur Newsom gibt den Anti-Trump
Niemand greift US-Präsident Donald Trump derzeit wohl so direkt und scharf an wie Gavin Newsom, demokratischer Gouverneur von Kalifornien. In München setzte er sich auf ein Podium zum Thema Klimawandel, das Signal lautete: Seht her, hier kommt der Anti-Trump.
Umweltschutz und Klimawandel hätten in Kalifornien ihren Ursprung unter Gouverneur Ronald Reagan Ende der 1960er-Jahre gehabt, sagte Newsom. Reagan ist ein Idol in der Republikanischen Partei. Jetzt wolle Trump mit Öl, Gas und Kohle zurück ins 19. Jahrhundert, wobei es nur darum gehe, einige Unternehmen zu beglücken, die Trump fast 500 Millionen Dollar Wahlkampfhilfe gespendet hätten.
Am Freitag hatte Trump die Axt an die gesetzlichen Grundlagen von Klimaschutz in den USA gelegt. Treibhausgase sind demnach für den Menschen nicht mehr gesundheitsgefährdend, sie könnten wohl nicht mehr reguliert werden. Newsom sagte, er sei erbost über diesen Vorgang. Er glaube, dies sei etwa für die amerikanische Autoindustrie ein Todesurteil, weil es sie aus dem weltweiten Wettbewerb um saubere Technologien nehme. „Chinas Präsident Xi wird sich freuen“, erklärte Newsom.
Der Kalifornier wurde gefragt, was geschehen müsse, damit sich die USA wieder der wissenschaftlich belegten Gefahr der Erderwärmung stellen? „Die Menschen müssen aufwachen“, rief Newsom in den Saal, „wir müssen Stellung beziehen, deutlicher, überzeugender.“ Er nannte auch Unternehmen, Universitäten, Kanzleien. Dann müsse man sich natürlich anschnallen, dann werde es ruppiger, Trump beschimpfe auch ihn mit unflätigen Ausdrücken. Aber man dürfe nicht die Augen verschließen. Denn der Klimawandel gehe alle an.
Merz und Rubio sprechen über Ukraine-Krieg
US-Außenminister Marco Rubio und Bundeskanzler Friedrich Merz haben sich bei der Siko über Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs ausgetauscht. Rubio habe dabei die starke Unterstützung Deutschlands für die Ukraine gewürdigt, teilte ein Sprecher seines Ministeriums mit. Außerdem sei es um die Koordinierung von Wiederaufbaumaßnahmen gegangen.
Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, dass Gespräch habe sich auf die Situation in der Ukraine, den Stand der Verhandlungen mit Russland und die weitere Unterstützung der Ukraine vor allem mit militärischen Mitteln konzentriert. Außerdem sei es um die europäische Rolle innerhalb der Nato gegangen. Rubio würdigte demnach deutsche Schritte zur Stärkung der Allianz.
Auch über die Situation im Nahen Osten und insbesondere in Iran tauschten sich Merz und Rubio den Angaben zufolge aus. Vor seiner Reise nach China habe Merz auch die Gelegenheit genutzt, mit Rubio über die Situation in Fernost und über Handelspolitik zu sprechen, hieß es.
Mit Spannung wird Rubios Rede bei der Sicherheitskonferenz an diesem Samstag erwartet. Im vergangenen Jahr hatte US-Vize-Präsident J. D. Vance in München mit seiner Rede für Aufruhr gesorgt, in der er die europäischen Verbündeten ungewöhnlich scharf attackierte und etwa den Zustand der Demokratie in Europa beklagte.
Ocasio-Cortez: Trump-Regierung zerstört transatlantische Partnerschaft
Sie ist nur eine von 435 Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses, aber Alexandria Ocasio-Cortez sorgt bei der Münchner Sicherheitskonferenz für viel Aufsehen. Der erste MSC-Besuch der linken Demokratin wird von US-Medien als Versuch einer außenpolitischen Profilierung angesehen – und als Zeichen einer möglichen Kandidatur fürs Weiße Haus im Jahr 2028. Ihren ersten Auftritt hat die 36-Jährige in der Komödie des Bayerischen Hofes, bei einem Townhall-Event mit Manfred Weber von der CSU, der Argentinierin Dalana Fernandez Molero und Tschechiens Präsident Petr Pavel.
Auf die Frage, warum sie nach München gekommen sei, sagt Ocasio-Cortez, alle erlebten „einen Moment, in dem unsere Regierung die transatlantische Partnerschaft zerreißt und alle demokratischen Normen zerstört“. Sie und die anderen Demokraten wollten aber eine andere, größere Geschichte erzählen: Die Welt werde zwar nie mehr so werden wie vorher, aber das bedeute nicht, dass „eine Mehrheit der Amerikaner die regelbasierte Ordnung aufgeben und nicht mehr an Demokratie glauben“ würde.
Alexandria Ocasio-Cortez während der Münchner Sicherheitskonferenz. REUTERS
Drei Fragen und drei Antworten zum ersten Tag der Siko
Die Süddeutsche Zeitung ist mit vielen Kolleginnen und Kollegen bei der Münchner Sicherheitskonferenz vertreten. Sina-Maria Schweikle und Daniel Brössler sind aus der Berliner Parlamentsredaktion angereist. Sie berichten regelmäßig auch auf Instagram über ihre Eindrücke von der Siko. Hier im Video: drei Fragen und drei Antworten zu Tag eins.
Merz kritisiert Orbán deutlich
Ein Aspekt ging bei Merz fast etwas unter: Nach der Rede, im Frage-Antwort-Teil, ging er den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán mit ungewohnt klaren Worten an - und zwar für dessen Reise 2024 nach Moskau zu Russlands Präsident Wladimir Putin. „Es gab jemanden aus der Europäischen Union, einen Premierminister, der allein, auf eigene Faust nach Moskau gereist ist. Das ist fast zwei Jahre her. Er hatte kein Mandat. Er ist dorthin gereist. Er hat nichts erreicht“, sagte Merz. Der Kanzler nannte dabei Orbán nicht beim Namen, betonte aber: „Und in der Woche danach erlebten wir die schwersten Angriffe auf zivile Infrastruktur, auf Privathäuser und Krankenhäuser, die wir bis dahin je gesehen hatten.“ Orbán nimmt innerhalb der EU immer wieder eine besonders Moskau-freundliche Position ein.
Merz war von Wolfgang Ischinger gefragt worden, ob Europa nicht einen eigenen Kommunikationskanal nach Moskau brauche. „Diese Frage stellen wir uns selbst ständig“, sagte Merz.
„Wenn es sinnvoll ist zu reden, sind wir bereit“, betonte Merz. Aber „zumindest im Moment“ zeige sich, dass Russland nicht bereit zu Gesprächen über ein Kriegende sei. Dies werde erst geschehen, wenn Russland wirtschaftlich und militärisch erschöpft sei und einsehe, dass es ihm keine weiteren Vorteile bringe, den Krieg weiterzuführen.
Wieso die Drogenschmuggler nicht zu besiegen sind
Mit US-Botschafter Waltz auf der Bühne ist auch Kolumbiens Verteidigungsminister Pedro Arnulfo Sánchez. Beide sprechen auch über den War on Drugs, also den von den USA erklärten Krieg gegen Drogen. Der Kolumbianer erinnert daran, dass mehr Amerikaner durch eine Überdosis an Fentanyl sterben als durch irgendwelche Kriege. Waltz begründet auch so den neuen Fokus der Trump-Regierung auf Mittel- und Lateinamerika.
Allerdings hat der globale Drogenhandel in den letzten Jahren eine „Revolution“ erlebt, und viele Experten sind überzeugt, dass die Schmuggler diesen Krieg gewinnen. Diese Analyseerklärt, wieso man mit Kokain gerade in Europa so viel Geld verdienen kann, wie dieses gewaschen wird und mit welchen Tricks die Verbrecherbanden arbeiten:
Merz trifft Rubio
In seiner Rede hat der Bundeskanzler sich auf Englisch an die US-Amerikaner gewandt. Er empfahl ihnen, ihr Heil in der Kooperation, nicht in der Isolation zu suchen. Ob er beim privaten Aufeinandertreffen mit dem US-Außenminister ähnliche Töne angeschlagen hat? Rubio hat bei seiner Rede am Samstagmorgen Gelegenheit zu antworten.
Liesa Johannssen/Reuters/Pool/dp
Macron, Rubio, Selenskij: So geht es auf der Siko weiter
Die Münchner Sicherheitskonferenz folgt einem straffen Zeitplan, die Auftritte verschiedener hochkarätiger Rednerinnen und Redner stehen erst noch bevor. Am Freitagabend um 19 Uhr wird etwa der französische Präsident Emmanuel Macron das Wort ergreifen, ehe es am Samstagmorgen um 9 Uhr mit US-Außenminister Marco Rubio weitergeht. Auf ihn folgt der Chinese Wang Yi, danach wird EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprechen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird am Samstagmittag auf der Bühne stehen. Auch der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, wird auftreten. Es kommt also auch die amerikanische Opposition zu Wort – es ist schließlich nicht ausgeschlossen, dass diese eines Tages wieder die Regierung bilden wird.
Waltz: Trump holt die Welt vom Abgrund zurück
Michael Waltz, der UN-Botschafter der Trump-Regierung, kritisiert das Motto der Diskussion „Die Welt am Abgrund“. Richtig sei, dass die USA die Welt vom Abgrund zurückholen würden. Wenig überraschend verteidigt er Trumps Friedensrat, den viele Kritiker als eine Art Konkurrenz zu den Vereinten Nationen ansehen. „Alle haben über Reformen geredet, aber keiner hat etwas gemacht“, sagt Waltz. Nun würde Trump für Reformen sorgen und Konflikte wie jener im Gazastreifen oder zwischen Armenien und Aserbaidschan würden gelöst werden. So optimistisch sind nicht alle. Der saudische Außenminister fordert noch mehr Anstrengungen, dass das Sterben in Gaza endet. Die Bevölkerung müsse besser versorgt werden. Die Palästinenser müssten mehr Rechte erhalten, sonst sei kein Frieden möglich.
US-Botschafter Waltz: Die Nato ist heute besser dran als vor 2016
Auf der Hauptbühne diskutieren nun die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan mit dem US-Amerikaner Michael Waltz. Als J. D. Vance 2025 die Sicherheitskonferenz aufrüttelte, war Waltz noch Präsident Trumps Sicherheitsberater. Diesen Posten verlor er, nachdem er aus Versehen den Atlantic-Chefredakteur Jeffrey Goldberg zu einer Signal-Chatgruppe eingeladen hatte, in der US-Militärschläge gegen die Huthis im Jemen geplant wurden.
Nun vertritt Waltz die USA als UN-Botschafter im Sicherheitsrat und betont, dass Trump die Vereinten Nationen genauso reformieren wolle wie die Nato. Er sei stolz, dass die UN ihren Haushalt kürzen und im New Yorker Hauptquartier 3000 Mitarbeiter entlassen würden. Die UN sollten sich darauf konzentrieren, sich auf Friedenssicherung und entsprechende Missionen zu konzentrieren. Waltz betont, dass die Verteidigungsallianz Nato heute in besserer Verfassung sei als vor zehn Jahren, als nur wenige Mitglieder zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in Verteidigung steckten.
Erstes Fazit zur transatlantischen Krise: Der erste Vertreter der Trump-Regierung tritt sehr selbstbewusst auf, aber er ist zumindest freundlich.
Der Kanzler hält ein Plädoyer für die Freiheit
Ein erstes Fazit: In seiner Grundsatzrede hat sich der Bundeskanzler pragmatisch geäußert und ein Plädoyer für die Freiheit gehalten. Der Bundeskanzler machte deutlich, dass es auch künftig nicht ohne die USA gehen werde, sich Europa aber langfristig unabhängig machen müsse und machen werde. Er bot an, dass Deutschland die europäische Führungsrolle in dieser neuen Weltordnung übernehmen könne. Die Verteidigung des europäischen Kontinentes könne aufgrund seiner Geschichte jedoch nicht von der Bundesrepublik alleine ausgehen, sondern könne nur europäisch gedacht werden und gelingen. Mit Frankreich habe er Beratungen über gemeinsame nukleare Abschreckung aufgenommen. Nicht zuletzt hat Merz die USA in seiner Rede daran erinnert, dass die transatlantische Zusammenarbeit auch zu ihrem Vorteil ist.
„Das vergessen wir euch nicht“
Bleibt noch Punkt vier. Nach Deutschland, Europa und den USA widmet sich Merz dem Rest der Welt. Der Kanzler will ein „starkes Netz globaler Partnerschaften“. Europäische Integration und transatlantische Partnerschaften würden nicht mehr ausreichen, um die Freiheit zu bewahren, so der Bundeskanzler. Eine Schlüsselrolle würden Kanada und Japan, die Türkei, Indien und Brasilien spielen. Mit diesen Ländern wolle man „näher zusammenrücken“.
Ganz am Ende erinnert Merz an die historische Verantwortung Deutschlands. „Eine Welt, in der nur Macht zählt, wäre ein finsterer Ort. Unser Land ist diesen Weg im zwanzigsten Jahrhundert bis zum bitteren und bösen Ende gegangen.“ Er will einen anderen Weg einschlagen. Die USA seien es gewesen, die die Deutschen für die starken und hellen Gedanken begeistert hätten. „Das vergessen wir euch nicht“, ruft Merz. Und lässt damit zum ersten Mal etwas Pathos zu.
Und plötzlich spricht Merz Englisch
Der zweite Punkt in Merz’ „Programm der Freiheit“: „Wir stärken Europa“. Der Bundeskanzler erklärt, Europa müsse sich auf „das Wesentliche konzentrieren, auf Wahrung und Mehrung unserer Freiheit, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit“. Und er nennt ausdrücklich Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union, der die europäischen Staaten verpflichtet, sich im Fall eines bewaffneten Angriffes beizustehen. Das wird im Kontext der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland möglicherweise noch sehr wichtig werden. Sicherheitsgarantien sind für das angegriffene Land zentral. Sollte die Ukraine Mitglied der EU werden, wird der Artikel 42 hier eine große Rolle spielen.
Als dritten Punkt kommt Merz dann auf die transatlantische Partnerschaft zu sprechen, die er „neu begründen will“. Denn zwischen Europa und den USA habe sich „eine Kluft aufgetan“. Das hab auch US-Vizepräsident J. D. Vance vor einem Jahr in München sehr offen gesagt. „Und er hatte Recht". Merz' Rede ist auch eine Antwort auf Vance, der im vergangenen Jahr die Zuhörer in München mit seiner heftigen Kritik an den europäischen Demokratien verstört hatte. Merz macht das geschickt. Mit seinem Konter greift er Vance nicht direkt an, gibt ihm nicht direkt die Schuld daran, dass sich die Kluft aufgetan hat. Aber er sagt an dieser Stelle seiner Rede auch: „Der Kulturkampf der Maga-Bewegung ist nicht unserer." Und dann wechselt Merz, der bis dahin Deutsch gesprochen hatte, ins Englische, spricht die Amerikaner quasi direkt an: „So let’s repair and revive trans-atlantic trust together. Europe is doing its part.” An dieser Stelle seiner Rede bekommt er den bislang größten Zwischenapplaus.
Der Kanzler eröffnet die Siko
