Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Große Demo von Exil-Iranern auf der Theresenwiese angekündigt
Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser, im Liveblog zur Münchner Sicherheitskonferenz 2026. In einer dramatischen Weltlage versammeln sich in der bayerischen Landeshauptstadt Dutzende Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Bundeskanzler Friedrich Merz wird sie mit einer Grundsatzrede am frühen Freitagnachmittag eröffnen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sind als Gäste angekündigt. Mit Spannung erwartet wird der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio am Samstagmorgen, nachdem US-Vizepräsident J. D. Vance im vergangenen Jahr eine Europa gegenüber feindselige Rede gehalten hat. Wird die Tagung also zum erneuten Härtetest für die westliche Allianz?
Wir halten Sie in diesem Liveblog, mit Auftritten im Livestream sowie mit zahlreichen aktuellen Analysen und Kommentaren das ganze Wochenende über auf dem Laufenden. Bleiben Sie dran.
So sichert die Polizei die Siko
Die Sicherheitskonferenz bedeutet einen Großeinsatz für die Münchner Polizei, in der Spitze werden am Wochenende 5000 Beamtinnen und Beamte aktiv sein. Unterstützung erhalten sie dabei von Kollegen aus Österreich, der Schweiz, aus Frankreich und den Niederlanden. Mehr als 20 Demonstrationen sind im Kontext der Siko angemeldet, und erschwerend kommt hinzu, dass am ganzen Wochenende Karnevalsveranstaltungen stattfinden werden. Alle Details zur Sicherung der Großveranstaltung erfahren Sie hier.
Dutzende Staats- und Regierungschefs werden in München erwartet. Bundeskanzler Friedrich Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil, Verteidigungsminister Boris Pistorius und Außenminister Johann Wadephul treten auf. Die US-Delegation wird von Außenminister Marco Rubio angeführt, für China spricht Wang Yi, Mitglied im Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas und Außenminister. Merz wird sich mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer zu einem Dreiergespräch treffen. Auch will der Kanzler den demokratischen Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newswom, am Rande der Siko sprechen, einen erklärten Gegner des US-Präsidenten Donald Trump und dessen möglicher Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2028.
Wer sonst noch zur Sicherheitskonferenz kommt, erfahren Sie in diesem Text:
Große Demo von Exil-Iranern auf der Theresenwiese angekündigt
Traditionell wird die Münchner Sicherheitskonferenz von verschiedenen Demonstrationen in der ganzen Stadt begleitet. Dieses Mal dürfte eine Kundgebung auf der Theresenwiese besondere Aufmerksamkeit erregen: Bis zu 100 000 Menschen aus der iranischen Diaspora sollen dort zusammenkommen. Das haben zumindest der Verein Munich Circle und sein Vorsitzender Farhid Habibi angekündigt. „Wir erwarten iranischstämmige Menschen aus ganz Europa“, so Habibi. Sein Anliegen ist klar: Die Brutalität und das Unrecht des Mullah-Regimes in Iran anzuklagen und auf das Leid der Menschen dort aufmerksam zu machen.