Kallas widerspricht Rubio: Europa ist nicht vom „Untergang“ bedroht
Das passiert am Abschlusstag der Siko
Pahlavi: "Iran wird frei sein"
Pistorius: "Es ist die Einheit, die uns stark macht"
Dänische Premierministerin: Grönland-Krise ist nicht vorbei
Kallas widerspricht Rubio: Europa ist nicht vom „Untergang“ bedroht
Kaja Kallas beginnt mit einer knappen, aber sehr prägnanten Rede. Sie widerspricht US-Außenminister Marco Rubio, wonach das „woke“ und dekadente Europa kurz vor dem „Untergang als Zivilisation“ stehe. Als Beleg führt sie an, dass Völker weiter der EU beitreten wollten – und nicht nur in Europa. „Als ich letztes Jahr in Kanada war, sagte man mir, dass mehr als 40 Prozent der Kanadier daran interessiert sind, dass ihr Land der EU beitritt“, sagt die frühere estnische Ministerpräsidentin. Um die EU noch stärker zu machen, was auch die Forderung der Mitgliedstaaten sei, müssten drei Prioritäten gesetzt werden.
Europa müsse erstens seine Verteidigungsfähigkeiten stärken. Dies beginne in der Ukraine, aber man müsse sich darauf vorbereiten, dass Putins Russland nicht nur am Donbass in der Ostukraine interessiert sei. Anders als Rubio gestern erinnert sie daran, dass Russland bereits einen Schattenkrieg gegen die EU führe: mit Cyberattacken, der Störung von Satelliten, Sabotage von Unterseekabeln und dem Einsatz von Desinformation, um Europas Einheit zu zerstören. Kallas betont aber, dass Russland keine Supermacht mehr sei. Ja, das Land verfüge über Atomwaffen, aber der Wirtschaft gehe es miserabel und im Angriffskrieg gegen die Ukraine komme das Land trotz riesiger Verluste an Soldaten auf den Schlachtfeldern nicht wirklich voran.
Als zweite Priorität nennt sie die Stabilität in der europäischen Nachbarschaft, sowohl im Osten als auch im Süden. Sie wirbt dafür, weiter an der Erweiterung der EU zu arbeiten – als „Gegensatz zum russischen Imperialismus“. Mit einer EU-Mitgliedschaft kämen große wirtschaftliche Vorteile: „1990 waren die Russen doppelt so reich wie die Polen. Heute sind die Polen etwa 70 Prozent reicher als die Russen.“ Eine Erweiterung über die aktuell 27 Mitglieder hinaus sei eine „geopolitische Entscheidung“, sagt die EU-Chefdiplomatin. Und sie wirbt für ein „Ja“.
Als dritten Fokus nennt Kallas die internationalen Partnerschaften. Ähnlich hatten sich bereits Ursula von der Leyen und viele andere Staats- und Regierungschefs geäußert. Mit fast 80 Ländern in aller Welt habe die EU Freihandelsabkommen, zudem gebe es auch Verträge im Bereich Sicherheit und Verteidigung.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas tritt mehrfach bei Sicherheitskonferenz auf (Aufnahme vom Freitag). AFP
Das passiert am Abschlusstag der Siko
Guten Morgen und herzlich willkommen zum dritten Tag der 62. Münchner Sicherheitskonferenz. Er beginnt mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, die unter anderem mit dem lettischen Präsidenten und der französischen Verteidigungsministerin darüber diskutieren wird, wie Europa mehr Einfluss in dieser rauen Welt bekommen kann.
Anschließend spricht Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, über ein anderes Zukunftsthema: die Wettbewerbsfähigkeit Europas und wie man diese verbessert. Hierzu fand gerade ein Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs statt. Mit dabei war unser Brüssel-Korrespondent Jan Diesteldorf, der seinen Text mit „Europas Chefs auf ewiger Suche nach dem Wachstum“ überschrieb. Auch hier geht es darum, dass die Europäer global ernster genommen werden – und neben militärischen Fähigkeiten ist wirtschaftliche Stärke dafür notwendig.
Mit einem Schlusswort von Wolfgang Ischinger, dem Chef der Sicherheitskonferenz, geht die MSC gegen 13 Uhr zu Ende. Ischinger bilanziert stets das dreitägige Treffen, wobei er sich meist auf die Debatten auf der Hauptbühne konzentriert – denn was auf den Gängen des Bayerischen Hofes passiert, welche offiziellen und informellen Gespräche es gibt und was in den unzähligen Interviews gesagt wird, das kann kaum jemand überblicken.
Aber wir bei der Süddeutschen Zeitung bemühen uns hier, möglichst viel für Sie zu sortieren und einzuordnen, und werden natürlich im Laufe des Tages hier weitere Analysen und Kommentare veröffentlichen.
Geprägt war er von der Rede des US-Außenministers. Marco Rubio war im Ton freundlich, in der Sache aber blieb er hart auf Trump-Kurs, schlug nationalistische Töne an und bot den Europäern eine Partnerschaft mit den USA nur unter Trumps Bedingungen. Mein Kollege Hubert Wetzel hat Rubios Auftritt hier kommentiert.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hielt anschließend eine eindrückliche Rede, beschwor die Einheit Europas und die Zusammenarbeit mit den Partnerländern. Und er lieferte bei der Diskussion anschließend wohl auch das Zitat dieser Sicherheitskonferenz: Im Zusammenhang mit möglichen Wahlen in der Ukraine und seiner Feststellung, diese könnte es nur geben, wenn es auch einen Waffenstillstand gebe, sagte er: „Wir können den Russen auch einen Waffenstillstand anbieten, wenn sie in Russland Wahlen veranstalten.“ Das erste und einzige Mal während der Konferenz gab es da auf der Hauptbühne spontanen, tosenden Applaus.
Welche Erkenntnisse also hat diese Sicherheitskonferenz gebracht? Welche neuen Verwerfungen sind entstanden? Wo gibt es Hoffnung? Hier wird die Süddeutsche Zeitung diese Fragen in den kommenden Stunden in Analysen und Kommentaren beantworten. An dieser Stelle: Vielen Dank für Ihr Interesse. Und einen schönen Abend.
Pahlavi: "Iran wird frei sein"
Sie tragen Porträts von Getöteten, aber ein Bild dominiert: das des Schah-Sohns Reza Pahlavi. Auf der Theresienwiese in München, auf der einmal im Jahr das Oktoberfest Millionen Gäste anlockt, kommt heute die iranische Diaspora zusammen, um gegen das Regime in Teheran zu demonstrieren. Die Veranstalter hatten angekündigt, sie rechneten mit 100 000 Besuchern. Doch es sind viel mehr: Nach offiziellen Angaben mindestens 200 000. Die Theresienwiese ist gut gefüllt.
Im Januar hatten die Mullahs einen landesweiten, massiven Protest brutal niedergeschlagen.
Während im Bayerischen Hof Staats- und Regierungschefs über das transatlantische Bündnis und den Krieg in der Ukraine sprechen, ist diese Demonstration vor allem ein Bühne für Pahlavi. Der Sohn des Schahs hat einen Abstecher zur Theresienwiese gemacht, um zu den Menschen zu sprechen. Er verspricht: "Iran wird frei sein. Wir holen uns das Land zurück." Er hat hier viele Fans. Die Menge jubelt ihm begeistert zu.
Pahlavi sieht sich als Mann des Übergangs, er will nach einem Sturz des Regimes in Teheran das Land in eine neue Ära führen. Er appelliert an den Westen, die Iraner im Kampf gegen das Regime zu unterstützen. Auch wenn er hier heute auf der Theresienwiese viele Anhänger hinter sich versammeln kann: Es gibt auch zahlreiche Stimmen aus der iranischen Opposition, die ihn kritisch sehen.
Pistorius: "Es ist die Einheit, die uns stark macht"
Anders als Bundeskanzler Friedrich Merz hält Verteidigungsminister Boris Pistorius seine Rede auf Englisch. Er erzählt von seiner Mutter, die den Zweiten Weltkrieg erlebte, und wie ihre Generation lernte, wie fragil Freiheit und Frieden sein können. Die internationale Politik lehre heute Ähnliches. "Die Freiheit wird angegriffen. Die internationale Ordnung bröckelt. Kriege und Krisen nehmen weltweit zu", sagt er. Der Fokus der USA verschiebe sich, doch biete das keinen Grund zum Pessimismus - der US-Schutz sei nie die Norm gewesen.
"Natürlich halten besondere Vereinbarungen nie ewig", sagt er. Europa müsse mehr Verantwortung übernehmen, während die USA "in absehbarer Zukunft weiterhin strategische und nukleare Unterstützung leisten", sagt der Verteidigungsminister.
Er kritisiert, dass Donald Trump die territoriale Integrität Dänemarks mit seinen Drohgebärden in Richtung Grönland in Frage stellte, und wendet sich gegen die "Vision der Weltordnung" von US-Außenminister Marco Rubio. Die Antwort könne nicht sein, dass eine Großmacht alleine handelt. "Das mag kurzfristig funktionieren. Aber in einer Welt mit mehr konkurrierenden Großmächten wird dies langfristig definitiv nicht funktionieren", sagt Pistorius.
Er warnt vor russischer Aggression und verweist auf Moskaus Zusammenarbeit mit China, Iran und Nordkorea. "In einer Welt voller Unsicherheiten können wir uns Selbstzufriedenheit nicht leisten", sagt Pistorius. Deshalb habe Deutschland die Verteidigungsausgaben erhöht. "Es ist die Einheit, die uns stark macht". Für die Ukraine entscheidend sei ein gerechter Frieden. Der Ball liege auf Putins Seite. Kiew brauche verbindliche Sicherheitsgarantien von den USA und den Europäern.
Dänische Premierministerin: Grönland-Krise ist nicht vorbei
Auf der Hauptbühne geht es nun um den „Schutz des Fundaments der transatlantischen Sicherheit“, also mal wieder um Europa und die Trump-Regierung. Die USA sind aber durch den demokratischen Senator Chris Coons vertreten. Daneben sitzen Spaniens Premier Pedro Sanchez, Finnlands Präsident Alexander Stubb und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.
Sie antwortet auf die Frage, ob die Grönland-Krise nun beigelegt sei: „Leider nein, denn Trumps Wunsch nach der Insel ist unverändert da.“ Frederiksen dankt den Europäern für die Unterstützung in den vergangenen Wochen, als der US-Präsident sogar mit einem Militäreinsatz drohte, um die riesige, zu Dänemark gehörende Insel den USA einzuverleiben. Es sei sehr gut, dass die Nato mit der Mission „Arctic Sentry“ nun permanent in der Arktis präsent sei.
Anders als die Moderatorin ist Frederiksen hier nicht zu Scherzen aufgelegt. Sie werde keinen Preis für die Insel nennen, denn dies verbiete vor allem der Respekt vor den Grönländerinnen und Grönländern. „Sie wollen nicht Amerikaner werden, sondern selbst über ihre Zukunft entscheiden und darin unterstütze ich sie.“
Auch wenn Spanien sein Militärbudget von einem niedrigen Niveau aus deutlich gesteigert hat, so reichen die Ausgaben des Landes fürs Militär nicht an jene Finnlands und Dänemarks heran. Frederiksen nennt das beim Nato-Gipfel in Den Haag vereinbarte Ziel von 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung, die künftig in Verteidigung investiert werden muss. „Ich bin nicht sicher, ob dies ausreicht“, sagt die Dänin, denn Bedrohungen gebe es auch an der Nordflanke (Arktis) der Nato und im Süden (Terrorismus in der Sahelzone). Die 3,5 Prozent müssten bis 2035 erreicht werden, was dem Nachzügler Spanien gefallen dürfte. Dänemarks Ministerpräsidentin findet dies viel zu spät: „Wir müssten eigentlich alle bis 2030 soweit sein.“
Polizei: 250 000 Menschen bei Demonstration auf Münchner Theresienwiese
Der südliche Teil der Theresienwiese ist komplett voll: Knapp 250 000 Menschen sind dort nach Angaben der Polizei zusammengekommen, um gegen das Mullah-Regime in Iran und für politische Freiheiten zu demonstrieren. Zuvor war vorn knapp 200 000 Teilnehmern die Rede. Ein Münchner Verein, „The Munich Circle“, hatte die Demo angemeldet. Anfangs wurden 100 000 Teilnehmer aus ganz Europa erwartet.
Auf der Theresienwiese ist es so voll, dass das Mobilfunknetz nur noch eingeschränkt funktioniert, berichtet ein SZ-Kollege vor Ort. Mails und Bilder können nicht einwandfrei versendet werden. Wer einmal in der Menschenmasse ist, tut sich schwer, aus ihr wieder herauszufinden.
Ein Flaggenmeer vor der Bavaria: Etwa 200 000 Menschen demonstrieren für die iranische Bevölkerung. Felix Hörhager/dpa
Kundgebungen in München: Zwei Gehminuten weit weg und doch eine Weltanschauung entfernt
Um 13 Uhr haben zwei weitere, größere Kundgebungen in der Münchner Innenstadt begonnen. Auf dem Odeonsplatz fordert ein Netzwerk unter Führung des Querdenker-Bündnis „München steht auf“ kurz: „Macht Frieden!“, angemeldet für die Demonstration vor der Feldherrnhalle sind 2000 Teilnehmer. Zwei Gehminuten entfernt und doch eine Weltanschauung weit weg auf dem Max-Joseph-Platz haben sich Unterstützer der Ukrainer unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Krieg“ versammelt. Die Veranstalter rechnen hier mit 3000 Teilnehmern.
Die jeweiligen Organisatoren haben EU-Abgeordnete aufgeboten, vor der Oper am Max-Joseph-Platz spricht Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), vor der Feldherrnhalle Ruth Firmenich vom BSW. Firmenich fordert im Hinblick auf den Ukraine-Krieg: „Es braucht endlich einen Verhandlungsfrieden.“ Als hätte er es gehört, fragt der Münchner Volt-Stadtrat Felix Sproll auf dem Max-Joseph-Platz: „Was haben denn all die Verhandlungen mit Putin gebracht in den letzten zehn Jahren?“
Kurz vor halb drei Uhr setzt sich der Demonstrationszug des Netzwerks „Macht Frieden“ vom Odeonsplatz aus in Bewegung durch die Innenstadt. Abgeschirmt von einem massiven Polizeiaufgebot kommen die Teilnehmer an der Kundgebung der Ukrainer-Unterstützer am Max-Joseph-Platz vorbei. Während da die Lieferung von Taurus-Systemen für die Verteidigung gefordert wird, skandieren sie im Demo-Zug „Frieden schaffen – ohne Waffen!“. Nach einer Viertelstunde ist der Zug vorüber, die so gegensätzlichen Gruppen sind ohne Zwischenfälle aneinander vorbeigekommen.
Traditionelle Anti-Siko-Demo zieht durch München
Auch auf dem Karlsplatz versammeln sich seit dem frühen Mittag Menschen zu einer gegen die Sicherheitskonferenz gerichteten Demonstration. Das Motto ist: „Stoppen wir den Rüstungswahnsinn“, aufgerufen hatte das „Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz“. Einst war diese Anti-Siko-Demo die größte Protestaktion im Rahmen der Sicherheitskonferenz.
Der Pressesprecher des Aktionsbündnisses, Heinz Michael Vilsmeiler, schätzt die Teilnehmerzahl auf 4000 bis 5000 Menschen, „wie im vorherigen Jahr“. Die Polizei geht um kurz nach 14 Uhr von 1700 Teilnehmenden aus. In Redebeiträgen verschiedener Organisationen des Aktionsbündnisses wird sich unter anderem mit Rojava, Palästina und Kuba solidarisiert und gegen eine Wehrpflicht und Militarisierung ausgesprochen. Im Anschluss soll ein Demo-Zug über den Odeonsplatz zum Marienplatz aufbrechen. Gleichzeitig ist eine Menschenkette entlang der Neuhauser Straße und der Kaufingerstraße geplant.
Europäische Länder: Nawalny von Moskau mit Gift getötet
Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Oppositionelle Alexej Nawalny ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) und seine Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigen Russland, den Kremlkritiker umgebracht zu haben. Eine entsprechende Stellungnahme aus dem Auswärtigen Amt liegt der SZ vor. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet.
Nawalnys auf der Münchner Sicherheitskonferenz anwesende Witwe Julia Nawalnaja sagte, nun habe man den Beweis, dass Kremlchef Wladimir Putin ein Mörder sei. Nawalnaja hatte bei einem aufsehenerregenden Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor fast genau zwei Jahren angesichts der Berichte über den Tod ihres Mannes zum Kampf gegen den russischen Machtapparat von Putin aufgerufen.
Wadephul sagt nun, zwei Jahre später wisse man: „Alexej Nawalny wurde in russischer Gefangenschaft vergiftet.“ Seine sterblichen Überreste hätten ein besonders starkes Nervengift, Epibatidin, enthalten. Die Wirkung des im Hautdrüsensekret von Baumsteigerfröschen in Ecuador, sogenannten Pfeilgiftfröschen, vorkommenden Giftes sei 200 Mal so stark wie Morphium. „Es lähmt die Atemmuskulatur, die Opfer ersticken qualvoll“, sagte Wadephul. Zunächst blieb offen, wann, wo und wie konkret die Analysen vorgenommen worden waren.
Münchner Polizei: Drohnen über der Theresienwiese - trotz Flugverbots
Die Münchner Polizei hat mehrere Drohnen über der Theresienwiese gesichtet – und das trotz einer strengen Flugbeschränkung, die sich nicht nur über die Innenstadt, sondern auch über die Theresienwiese erstreckt. Über ihre offiziellen Kanäle mahnen die Beamten dazu, sich auch an das Verbot von Drohnenflügen zu halten. Verstöße würden durch die Polizei geahndet. Während der Siko gelten in München verstärkte Sicherheitsvorkehrungen, am Boden wie in der Luft.
Auf der Theresienwiese versammeln sich seit Samstagmittag Abertausende Menschen, um gegen das Mullah-Regime in Iran und für die Durchsetzung von Menschenrechten und politischen Freiheiten in dem Land zu demonstrieren. Der Veranstalter, ein Münchner Verein, rechnet mit etwa 100 000 Demoteilnehmern.
Selenskij nennt Putin "Sklaven des Kriegs" und sieht Ukraine irgendwann in der Nato
Der russische Machthaber Putin sei von der Realität des russischen Alltags völlig losgelöst, sagt Selenskij. Putin benehme sich wie ein Zar, sei aber ein „Sklave des Kriegs“. Auf den Bildschirmen werden Zahlen über die russischen Verluste eingeblendet, um Selenskijs These zu stützen, dass dem Kremlchef die Leben der Soldaten egal sind. Im Dezember 2025 hätte die Ukraine 35 000 russische „Besatzer“ getötet, berichtet Selenskij, und im Januar seien es 30 000 tote Russen gewesen. Deutlich mehr Soldaten könne Putin nicht mobilisieren.
Danach spricht der ukrainische Präsident über die Zukunft und ein mögliches Ende des Kriegs: Nötig seien klare und belastbare Sicherheitsgarantien, um sein Land zu schützen. Man sei weit in den Verhandlungen mit den USA, doch diese Abkommen müssten geschlossen werden, bevor es zu Abmachungen mit Russland über ein Ende des Kriegs komme. „Wir hoffen, dass Trump uns hört. Wir hoffen, dass der US-Kongress und das amerikanische Volk uns hören“, sagt er.
In der kommenden Woche wollen sich Russland und die Ukraine wieder mit den USA zu Verhandlungen treffen. Er hoffe, dass diese Gespräche konstruktiv werden, doch oft sei es anders gelaufen und man rede aneinander vorbei. Die Russen würden oft vom „Geist von Anchorage“ reden, doch „wir können nur raten, was dies bedeutet“, sagt Selenskij. Die USA würden gern Zugeständnisse verlangen, aber immer nur von der Ukraine. Dass Europa bei diesen Verhandlungen nicht präsent sei, halte er für einen Fehler. Dafür gibt es natürlich viel Applaus im Saal.
Zum Ende hin wirbt Selenskij wieder dafür, die Ukraine irgendwann in die Nato aufzunehmen. „Ich denke, es wäre nicht sinnvoll, die stärkste Armee Europas außerhalb der Nato zu lassen“, sagt der Ukrainer und verlangt, dass diese Frage zumindest nicht von Putin entschieden werde. Selenskij bietet an, alle Erfahrungen aus dem Krieg mit den Europäern zu teilen: „Unsere Drohnen-Expertise kann eure sein.“ Und er endet mit einem jener emotionalen Appelle, für die er nach fast vier Jahren Krieg bekannt ist: „Bitte schenkt der Ukraine weiterhin Aufmerksamkeit. Denn wenn dies früher passiert wäre, dann hätte dieser Krieg gar nicht erst begonnen.“
Selenskij: Keine baldige Wahl, solange der Krieg andauert
Selenskij wird auf einen Bericht der Financial Times über mögliche Wahlen in der Ukraine noch vor dem 15. Mai angesprochen. Der ukrainische Präsident zeigt sich verwundert darüber und sagt, er habe durch die britische Zeitung zum ersten Mal davon gehört. Es sei in Kriegszeiten sehr schwierig, Wahlen zu organisieren und abzuhalten, deshalb sei dies derzeit nicht der Plan. Am Ende dreht Selenskij den Spieß um, schließlich wird anscheinend stets nur sein Land zu Wahlen aufgefordert. Er sagt: „Wir können auch Russland einen Waffenstillstand anbieten, wenn sie im Gegenzug Wahlen abhalten.“
Rutte berichtet von widerstandsfähigen Ukrainern
Nato-Generalsekretär Mark Rutte sitzt nun neben Selenskij auf der Bühne. Beide wirken freundschaftlich im Umgang miteinander. Rutte erzählt, er habe bei einem Besuch in Kiew vor wenigen Tagen die Auswirkungen der russischen Brutalität zu sehen bekommen. Fünf Raketen hätten ein Heizkraftwerk zerstört, eine Viertelmillion Menschen hätten deshalb keine Heizung gehabt. Bei minus 25 Grad. Das seien die Umstände des russischen Angriffskriegs. Und dennoch sagten die Menschen in der Ukraine: Wir geben nicht auf. Rutte sagt: Die russische Zermürbungstaktik mache die Leute in der Ukraine "fast nur noch stärker".
Auf der anderen Seite zeige der geringe militärische Fortschritt der Russen, dem monatlich trotzdem Zehntausende Soldaten zum Opfer fielen, die wahre Natur des "Diktators" Wladimir Putin. Rutte nennt es "verrücktes Verhalten auf allen Ebenen". "Wir", sagt Rutte, müssten dafür sorgen, dass die, die sich verteidigen, die Mittel haben, die sie brauchen.
Selenskij schildert die Folgen des russischen Dauerbombardements
Der ukrainische Präsident spricht nun darüber, wie schwer es ist, in dem fast vier Jahre andauernden Krieg dafür zu sorgen, dass sich der Rest der Welt für das eigene Schicksal interessiert. Selenskij führt dem Publikum vor, welch dramatische Folgen die brutalen Angriffe der russischen Armee auf die ukrainischen Städte haben. Auf den Bildschirmen erscheinen Grafiken: Im Januar 2026 habe Moskau die Ukraine mit mehr als 6000 Drohnen, 158 Marschflugkörpern und etwa 5500 Gleitbomben angegriffen.
Die Bombardements terrorisieren die Zivilbevölkerung. Selenskij berichtet, dass die meisten russischen Angriffe auf Energiekraftwerke und andere Teile der kritischen Infrastruktur zielen. Es gebe kein einziges Kraftwerk in der Ukraine, das nicht attackiert worden sei, berichtet er: „Aber wir produzieren immer noch Energie, und das liegt an unseren Leuten.“ Diese verdienten es, dass die Ukraine weiter unterstützt werde.
Der wichtigste Schutz gegen die russischen Angriffe sei die europäische Einheit. Putin versuche, diese Geschlossenheit aufzubrechen, doch dies dürfe ihm nicht gelingen. Erneut appelliert Selenskij an die Europäer, viel stärker gegen die Schattenflotte der Tanker vorzugehen, die Öl schmuggeln und so das Kreml-Regime mit Geld versorgen. Wenn die Europäer wie die Amerikaner mehr dieser Schiffe stoppen würden, dann gingen ihm die Mittel aus für den Krieg.
Kay Nietfeld/dpa