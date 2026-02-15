Kallas widerspricht Rubio: Europa ist nicht vom „Untergang“ bedroht

Kaja Kallas beginnt mit einer knappen, aber sehr prägnanten Rede. Sie widerspricht US-Außenminister Marco Rubio, wonach das „woke“ und dekadente Europa kurz vor dem „Untergang als Zivilisation“ stehe. Als Beleg führt sie an, dass Völker weiter der EU beitreten wollten – und nicht nur in Europa. „Als ich letztes Jahr in Kanada war, sagte man mir, dass mehr als 40 Prozent der Kanadier daran interessiert sind, dass ihr Land der EU beitritt“, sagt die frühere estnische Ministerpräsidentin. Um die EU noch stärker zu machen, was auch die Forderung der Mitgliedstaaten sei, müssten drei Prioritäten gesetzt werden.



Europa müsse erstens seine Verteidigungsfähigkeiten stärken. Dies beginne in der Ukraine, aber man müsse sich darauf vorbereiten, dass Putins Russland nicht nur am Donbass in der Ostukraine interessiert sei. Anders als Rubio gestern erinnert sie daran, dass Russland bereits einen Schattenkrieg gegen die EU führe: mit Cyberattacken, der Störung von Satelliten, Sabotage von Unterseekabeln und dem Einsatz von Desinformation, um Europas Einheit zu zerstören. Kallas betont aber, dass Russland keine Supermacht mehr sei. Ja, das Land verfüge über Atomwaffen, aber der Wirtschaft gehe es miserabel und im Angriffskrieg gegen die Ukraine komme das Land trotz riesiger Verluste an Soldaten auf den Schlachtfeldern nicht wirklich voran.





Als zweite Priorität nennt sie die Stabilität in der europäischen Nachbarschaft, sowohl im Osten als auch im Süden. Sie wirbt dafür, weiter an der Erweiterung der EU zu arbeiten – als „Gegensatz zum russischen Imperialismus“. Mit einer EU-Mitgliedschaft kämen große wirtschaftliche Vorteile: „1990 waren die Russen doppelt so reich wie die Polen. Heute sind die Polen etwa 70 Prozent reicher als die Russen.“ Eine Erweiterung über die aktuell 27 Mitglieder hinaus sei eine „geopolitische Entscheidung“, sagt die EU-Chefdiplomatin. Und sie wirbt für ein „Ja“.





Als dritten Fokus nennt Kallas die internationalen Partnerschaften. Ähnlich hatten sich bereits Ursula von der Leyen und viele andere Staats- und Regierungschefs geäußert. Mit fast 80 Ländern in aller Welt habe die EU Freihandelsabkommen, zudem gebe es auch Verträge im Bereich Sicherheit und Verteidigung.



