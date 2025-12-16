Zum Hauptinhalt springen

Nato und UkraineRussland abschrecken – aber wie?

Lesezeit: 4 Min.

US-Soldaten stehen vor einem Raketenwerfer. Sie üben regelmäßig mit ihren Nato-Verbündeten, wie hier im März in Norwegen unter anderem zusammen mit deutschen Einheiten.
US-Soldaten stehen vor einem Raketenwerfer. Sie üben regelmäßig mit ihren Nato-Verbündeten, wie hier im März in Norwegen unter anderem zusammen mit deutschen Einheiten. (Foto: Friedrich Bungert)

Wieder einmal heißt es, die Ukraine erhalte vom Westen Sicherheitszusagen, die Artikel 5 des Nato-Vertrags ähnelten. Was das konkret bedeuten könnte und wie die USA involviert wären: Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Wenn es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht, fällt oft der Begriff „Artikel 5“. Nach einem Ende des derzeitigen Kriegs, so heißt es dann, solle die Regierung in Kiew von den USA und Europa Verteidigungszusagen erhalten, die Artikel 5 ähnlich seien oder in Anlehnung an diesen formuliert werden. Dadurch soll Russland von einem neuen Angriff abgeschreckt werden.

Zur SZ-Startseite

Krieg in der Ukraine
:Selenskijs strategisches Selfie

An der Front gelingt der Armee der Ukraine ein echter Coup. Fast gleichzeitig gibt der Präsident bei den Verhandlungen in Berlin das Ziel der Nato-Mitgliedschaft preis. Was steckt dahinter?

SZ PlusVon Sebastian Gierke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite