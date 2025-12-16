Wenn es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht, fällt oft der Begriff „Artikel 5“. Nach einem Ende des derzeitigen Kriegs, so heißt es dann, solle die Regierung in Kiew von den USA und Europa Verteidigungszusagen erhalten, die Artikel 5 ähnlich seien oder in Anlehnung an diesen formuliert werden. Dadurch soll Russland von einem neuen Angriff abgeschreckt werden.
Nato und UkraineRussland abschrecken – aber wie?
Lesezeit: 4 Min.
Wieder einmal heißt es, die Ukraine erhalte vom Westen Sicherheitszusagen, die Artikel 5 des Nato-Vertrags ähnelten. Was das konkret bedeuten könnte und wie die USA involviert wären: Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Krieg in der Ukraine:Selenskijs strategisches Selfie
An der Front gelingt der Armee der Ukraine ein echter Coup. Fast gleichzeitig gibt der Präsident bei den Verhandlungen in Berlin das Ziel der Nato-Mitgliedschaft preis. Was steckt dahinter?
Lesen Sie mehr zum Thema