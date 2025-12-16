Wenn es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht, fällt oft der Begriff „Artikel 5“. Nach einem Ende des derzeitigen Kriegs, so heißt es dann, solle die Regierung in Kiew von den USA und Europa Verteidigungszusagen erhalten, die Artikel 5 ähnlich seien oder in Anlehnung an diesen formuliert werden. Dadurch soll Russland von einem neuen Angriff abgeschreckt werden.