Es ist nur wenige Wochen her, dass Bundeskanzler Merz in Berlin zu einem Ukraine-Gipfel empfing und hinterher viel von Hoffnung die Rede war, zumindest von einem großen Schritt: als wäre ein Ende der Kämpfe nicht mehr weit. Es gehört zu den aktuell recht unheimlichen weltpolitischen Umständen, dass der damalige Gipfel auf eine seltsame Art überholt erscheinen mag. Aber jetzt – was sonst? – daran angeknüpft wurde, mit einem veritablen Ergebnis .

In Paris haben die „willigen Nationen“ über Wege zu einer Waffenruhe in der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie ein Waffenstillstand gesichert werden könnte. Frankreich und Großbritannien wollen in diesem Fall Stützpunkte in der Ukraine errichten. Bundeskanzler Merz kündigte an, dass deutsche Soldaten in einem Nato-Staat in der Nähe stationiert werden könnten. Wie schon nach dem Gipfel in Berlin gilt weiter, dass es erst einmal eine Einigung der Ukraine mit Russland geben müsste, ergo Wladimir Putin daran ein Interesse hat. Hubert Wetzel berichtet aus Paris, dass nach Einschätzung von Diplomaten die Chancen auf ein Abkommen besser sein könnten als Moskau nach außen verlautet: Es wird ernst für Europa.

Vorerst bietet der Pariser Gipfel Ankündigungen im Konjunktiv in einer schwer berechenbaren Situation. Gerade hat der amerikanische Präsident mit seinem Vorgehen in Venezuela offenbart, dass auch er nur noch zwei Grundsätzen folgt, wie Nicolas Richter in seiner Analyse zeigt: dem Recht des Stärkeren und einer strengen Kosten-Nutzen-Rechnung: Donald Trump ist in Eroberungslaune.

Da haben die europäischen Staaten leider Anlass, diesen Präsidenten darauf hinzuweisen, dass Grönland keine Verfügungsmasse ist.

Was heute wichtig ist

Was die „Koalition der Willigen“ der Ukraine versprechen will. Die EU will die Ukraine mit verbindlichen Sicherheitsgarantien unterstützen, sobald eine Waffenruhe mit Russland in Kraft tritt. Auch Washington möchte sich an der Überwachung eines Friedensabkommens beteiligen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drängt zur Eile – doch der deutsche Kanzler ist eher zurückhaltend. Zum Artikel

USA drohen mit Gewalt, um Grönland zu kaufen. Das Weiße Haus hat mitgeteilt, der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität. Dabei sei der Einsatz des Militärs „immer eine Option“. Laut einem Bericht des Wall Street Journals seien Worte wie diese allerdings lediglich Drohungen, um Dänemark zu einem Verkauf zu bewegen. Das habe US-Außenminister Marco Rubio Kongressmitgliedern gesagt. Zum Liveblog zur US-Politik

Viele Venezolaner reagieren eher fatalistisch auf Maduros Festnahme. Auf der Simón-Bolívar-Brücke zwischen Venezuela und Kolumbien sind viele venezolanische Passanten unterwegs – sie sind bemerkenswert fatalistisch. Was sollen sie dazu auch sagen? Der Despot Maduro wurde schließlich von seiner Stellvertreterin ersetzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Kann die FDP nochmal erfolgreich werden? Vor rund einem Jahr flog die FDP aus dem Bundestag. Der Vorsitzende, Christian Dürr, will schaffen, was einst Christian Lindner gelang: das Comeback. Doch es wird deutlich schwieriger als damals. Aus der Öffentlichkeit ist die FDP mehr oder weniger verschwunden. Eine Strategie ist schwer erkennbar, die Stimmung angespannt, auch beim Dreikönigstreffen in Stuttgart. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Was 2026 beim Thema E-Health wichtig wird. Zum Jahresbeginn will das Gesundheitsministerium ein neues Zielbild für die Digitalisierung des Gesundheitswesens und der Pflege vorlegen. Digitalgesetze sollen folgen. Auch wichtig: Nach dem Berliner Stromausfall geht die Debatte weiter, wie kritische Infrastrukturen geschützt werden sollen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Venezuela als Schauplatz des Konflikts Washington-Peking In Venezuela spielt sich auch ein Machtkampf zwischen den USA und China ab. Während Trump das Land als Teil der US-Einflusssphäre unter seine Kontrolle bringt, haben sich chinesische Akteure dort mit Krediten und Infrastrukturprojekten eingenistet. Den USA wird es kaum gelingen, China wieder aus Lateinamerika zurückzudrängen. Zum Briefing