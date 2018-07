23. Juli 2018, 20:33 Uhr Sicherheitsbeamter von Emmanuel Macron Visier auf - und zuschlagen

Alexandre Benalla, war lange Zeit stets an der Seite von Präsident Macron zu sehen gewesen. Nun zeigt ein Video, wie er einem wehrlos am Boden kauernden Mann auf den Kopf schlug.

Der Skandal um Macrons Bewacher schlägt hohe Wellen. Jetzt bringt er auch den französischen Innenminister unter Druck.

Von Nadia Pantel , Paris

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erlebt die bislang größte Krise seiner Amtszeit. Opposition, Medien und Polizeigewerkschaften empören sich seit Ende der Woche über den Skandal um Alexandre Benalla. Der 26-Jährige gehörte zum Sicherheitsteam von Präsident Macron und wird beschuldigt, am 1. Mai, einen Demonstranten verprügelt zu haben. Am Donnerstag enthüllte Le Monde den Vorfall. Benalla wurde gefilmt, wie er gemeinsam mit einer Gruppe Polizisten rabiat gegen einen jungen Mann und eine junge Frau vorging und dem am Boden kauernden Mann auf ...