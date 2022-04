Von Jannis Brühl und Ronen Steinke

Russlands Aggression gegen die Ukraine greift auch auf Deutschland über - zumindest im digitalen Raum. Besonders verletzlich sind sogenannte kritische Infrastrukturen wie Strom-, Gas-, Wasserversorger und Telekommunikationsfirmen. Für sie gilt in Deutschland derzeit Alarmstufe Orange, das heißt: "Die IT-Bedrohungslage ist geschäftskritisch. Massive Beeinträchtigung des Regelbetriebs." Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat seit Beginn der Invasion mehrere Warnungen an die Unternehmen verschickt, der Verfassungsschutz ebenso: Jetzt sei die Zeit, Back-ups wichtiger Daten anzufertigen, den Zugriff auf ihre Systeme aus der Ferne trotz Home-Office zu beschränken und anständige Passwörter einzurichten.