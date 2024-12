Mit einem Messerverbot in allen Bussen, Bahnen und Bahnhöfen will Hamburg die Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr verbessern. Eine Verordnung des Senats dazu ist jetzt in Kraft getreten. Innensenator Andy Grote (SPD) und Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) enthüllten ein erstes Hinweisschild am Alsteranleger am Jungfernstieg. Demnach dürfen Messer und Stichwaffen nicht mitgenommen werden. Schusswaffen sind ohnehin verboten. Der Senatsbeschluss gemäß dem Sicherheitspaket der Bundesregierung sei die Folge schwerer Straftaten wie die von Mannheim, Solingen oder Brokstedt, sagte Grote.