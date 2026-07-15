Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr Rüstungsexporte im Wert von rund 13,87 Milliarden Euro genehmigt. Hauptempfängerland war die von Russland angegriffene Ukraine mit Genehmigungen von rund 2,5 Milliarden Euro, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Regierung entscheidet nach eigenen Angaben über Rüstungsexporte im Einzelfall und nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Der weitaus größte Teil der Genehmigungen entfiel auf EU-, Nato- und Nato-gleichgestellte Staaten sowie Südkorea und Singapur: Genehmigungen über rund 11,6 Milliarden Euro entsprechen etwa 84 Prozent der Gesamtsumme. Genehmigungen für Israel beliefen sich auf etwa 800 Millionen Euro. Dem Ministerium zufolge entfällt der Großteil davon auf ein Projekt im Marinebereich sowie auf Kooperationen deutscher und israelischer Firmen im Interesse der Bundeswehr.