Der Krieg gegen Iran rückt andere Themen in den Hintergrund, auch die Debatte um die Einwanderungsbehörde ICE. Beinahe geriet in Vergessenheit, dass das Heimatschutzministerium, zu dem ICE gehört, derzeit in einem Shutdown ist. Nun erhöht Donald Trump den Druck auf die Demokraten, die Gelder für das Ministerium freizugeben.
Streit um Finanzierung von ICEWie Donald Trump Warteschlangen an Flughäfen für sich nutzen will
Lesezeit: 3 Min.
Passagiere in den USA müssen bei Sicherheitskontrollen bis zu vier Stunden warten. Das liegt auch am Streit um die Einwanderungsbehörde ICE, in dem Trump nun den Druck erhöht. Knicken die Demokraten im Machtkampf ein?
Von Charlotte Walser, Washington
USA:Kalt wie ICE
Die Menschenjagd der US-Einwanderungsbehörde geht vielen zu weit. Immer mehr finden, dass Trump sie wie eine Privatmiliz einsetze. Auch Eric O’Denius hat mal für ICE gearbeitet. Und so viel ist sicher: Zurück will er nicht mehr.
