Der Krieg gegen Iran rückt andere Themen in den Hintergrund, auch die Debatte um die Einwanderungsbehörde ICE. Beinahe geriet in Vergessenheit, dass das Heimatschutzministerium, zu dem ICE gehört, derzeit in einem Shutdown ist. Nun erhöht Donald Trump den Druck auf die Demokraten, die Gelder für das Ministerium freizugeben.