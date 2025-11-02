Die Bundesbehörden sind seit über einem Monat lahmgelegt, ein Ende ist bislang nicht in Sicht. Der US-Präsident beschäftigt sich derweil mit der Außenpolitik.

Seit dem 1. Oktober sind in den USA Bundesbehörden im ganzen Land teilweise lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Haushalt einigen konnten. Deswegen wurden Hunderttausende Angestellte der Bundesbehörden in den Zwangsurlaub geschickt. Diejenigen, die das öffentliche Leben in den USA weiterhin am Laufen halten sollen, müssen ohne Bezahlung arbeiten. Auch das betrifft weitere Hunderttausende Menschen, zum Beispiel Fluglotsen.

Für sie wird der Shutdown zu einer existenziellen Krise. In vielen Städten stehen Bundesangestellte vor Lebensmittelausgaben Schlange.

Und Donald Trump? Der war im Oktober vor allem mit der Außenpolitik beschäftigt. Der US-Präsident hat die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Er hat Boote aus Venezuela abschießen lassen, neue Zölle für Kanada angekündigt und hat Argentiniens Präsident Milei Milliarden versprochen. Außerdem ist er diese Woche durch Asien gereist, um unter anderem mit Chinas Präsident Xi Jinping zu verhandeln.

Was das für die USA bedeutet, darüber spricht in dieser Podcastfolge Charlotte Walser, Korrespondentin in Washington.

Weitere Nachrichten: Trump droht Nigeria mit Militärschlägen; Messerangriff in England; fünf Deutsche bei Lawinenunglück gestorben.

Zum Weiterhören und -lesen: Lesen Sie hier die Reportage meiner Kollegin Ann-Kathrin Nezik, die eine Lebensmittelausgabe in New York besucht hat. Hören Sie hier den Podcast „In aller Ruhe“ mit Carolin Emcke und Bernhard Pörksen.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Matthias Kolb

Produktion: Jakob Arnu

