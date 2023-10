Was genau Matt Gaetz eigentlich will, ist unklar. Fest steht: Der republikanische Abgeordnete führt im US-Kongress einen Feldzug der Extreme, beinahe hätte er einen Shutdown erzwungen. Sein nächster Schritt könnte ein großer sein.

Von Christian Zaschke

Eine der großen Fragen auf dem Kapitolshügel in Washington lautet derzeit: Was genau will Matt Gaetz eigentlich? Geht es dem republikanischen Abgeordneten aus Florida darum, sich als Rebell zu profilieren? Geht es ihm um Rache? Handelt er womöglich tatsächlich aus politischer Überzeugung? Oder ist er, wie einige Beobachter glauben, ein Nihilist, der, im übertragenen Sinne, Rom brennen sehen will?