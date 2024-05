Am Tag der Schlussplädoyers im Prozess gegen Ex-Präsident Trump darf der Angeklagte bis zuletzt darauf hoffen, dass er ohne Verurteilung in den Wahlkampf ziehen kann.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke, New York

Es ist auch nach sechs Wochen noch erstaunlich, wo Donald Trump da hineingeraten ist. In eine Baustelle. Das Gerichtsgebäude in Lower Manhattan, in dem Trump derzeit seine Tage verbringt, ist zur Straße hin eingerüstet, rechts des Haupteingangs steht ein Dixi-Klo, auf der anderen Seite ein Kran. Sie haben sich am New York Supreme Court nicht einmal die Mühe gemacht, eine Fahne an den Mast zu hängen. Von außen deutet nichts darauf hin, dass hier ein historischer Prozess stattfindet.