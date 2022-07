Von Thomas Hahn, Tokio

Shinzō Abe war nicht müde. Er sieht jedenfalls nicht müde aus auf den Bildern seiner letzten Rede. Er war auf die kleine, von bunten Fahnen umstandene Bühne am Bahnhof Yamato-Saidaiji in der Stadt Nara gekommen, weil er vor der Oberhauswahl am Sonntag einen Parteifreund von der rechtskonservativen Regierungspartei LDP unterstützen wollte. Er hatte also noch die Energie, auf die Straße zu gehen, mit geballter Faust gegen das Desinteresse der Menschen anzubrüllen. Und er war sich dafür auch nicht zu schade, obwohl er als Rekord-Premier und bewährter LDP-Retter das mühselige politische Tagesgeschäft doch längst hätte hinter sich lassen können.

Shinzō Abe war sicher nicht das, was man in Europas liberalen Kreisen einen modernen Politiker nennen würde. Seine Karriere begann nicht mit dem besseren Argument, sondern mit dem etablierteren Stammbaum. Als Spross aus konservativem Hause, Sohn des Außenministers Shintarō Abe und Enkel des Premierministers Nobusuke Kishi, war sein Werdegang im japanischen Machtgefüge vorgezeichnet. Da, wo er herkam, spielten Debattenkultur, gesellschaftliche Vielfalt und Umweltpolitik keine große Rolle. Seine Themen waren Wirtschaft und japanischer Stolz.

Aber ein leidenschaftlicher Vertreter seiner Agenda war er schon. Keiner, der aufsteckt. Ein Kämpfer. Und mit dieser Qualität hat er es weit gebracht.

Shinzō Abe war einer der prägendsten japanischen Politiker der Nachkriegszeit. Von 2012 bis 2020 war er Premier, so lange am Stück wie kein anderer vor ihm. Er war auch schon von 2006 bis 2007 Regierungschef gewesen, aber seine Bedeutung hat vor allem mit der zweiten Amtszeit zu tun. Abe führte die LDP damals aus ihrer größten Krise: Infolge diverser Skandale und der Weltwirtschaftskrise hatte sie 2009 zum ersten Mal ihre Mehrheit im Parlament an einen Konkurrenten, die zentristische DPJ, verloren. Abe holte sie als Vorsitzender zurück an die Macht.

Seine Ziele: die "Abenomics" durchziehen, das Land wehrhaft machen

Er schaffte das mit einem klaren nationalistischen Kurs und einer Politik, die sich mit sozialen Fragen eher nicht beschäftigte. Seine sogenannte Abenomics-Strategie verband lockere Geldpolitik mit konsequenter Wirtschaftsförderung und brachte dem Inselstaat in den Jahren des weltweiten Konjunkturhochs sachtes Wachstum.

Unter Abe wirkte Japan selbstbewusster und weltoffener. Allerdings auch weniger selbstkritisch, wenn es um die Geschichte des Inselstaats als Aggressor im Zweiten Weltkrieg ging. Und für andere Länder interessierte sich Abe meistens dann, wenn er etwas von ihnen wollte. Zu Russlands Präsident Wladimir Putin hielt er zum Beispiel regen Kontakt, weil er hoffte, so die sogenannten Nördlichen Territorien zurückzubekommen, die südlichen Inseln der Kurilen vor Hokkaido, die Russland seit dem Zweiten Weltkrieg besetzt hält.

Im Sommer 2020 trat Shinzō Abe zurück, offiziell wegen der chronischen Darmentzündung, die ihn schon 2007 zur Aufgabe gezwungen hatte. Er blickte damals auf sein Schaffen zurück - und bedauerte am meisten, dass er es nicht geschafft hatte, Artikel 9 der Verfassung, der dem Land seit Ende des Zweiten Weltkriegs strikten Pazifismus verordnet, im Sinne eines wehrhafteren Japan zu verändern.

Es gab diverse Korruptionsskandale während seiner Amtszeit. Abe überstand sie immer als der angeblich von nichts wissende Alpha-Politiker. Aber natürlich machte ihn das nicht beliebter. Abe polarisierte. Bis zum Schluss. Denn er hatte sich keineswegs zurückgezogen. In der LDP war er noch einflussreich als Führer der größten parteiinternen Gruppe.

Als 2021 sein glückloser Nachfolger Yoshihide Suga zurückgetreten war, trug er maßgeblich dazu bei, dass sein ehemaliger Außenminister, der eher zahme Fumio Kishida, LDP-Chef und somit auch Premierminister wurde - und nicht der gewandte, unberechenbarere Tarō Kōno.

Zuletzt allerdings sprach man viel von Kishidas Stärke. Abes Russlandnähe ist überholt. Nach Putins Angriff auf die Ukraine unterstützt Japan die Sanktionen der westlichen Welt und übernimmt mehr denn je auch gegen eigene Interessen Verantwortung. Prompt ist Kishida jetzt auf dem Weg, das zu schaffen, was Abe immer schaffen wollte: die pazifistische Verfassung zu reformieren und Japan mit eigenen Raketen schützen zu dürfen.

Kann sein, dass Shinzō Abe das insgeheim ärgerte. Vielleicht hatte er einen Plan, wieder an Bedeutung zu gewinnen. Jedenfalls war er noch nicht müde und mit 67 Jahren noch relativ jung, als ihn in Nara am Freitag die tödlichen Schüsse trafen.