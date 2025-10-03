Zum Hauptinhalt springen

Premierminister in JapanDer nächste Erbpolitiker

Lesezeit: 4 Min.

Shinjiro Koizumi, 44, ist aktuell Agrarminister. Schon sein Urgroßvater hielt den Wahlkreis Kanagawa 11 auf der Halbinsel Miura bei Tokio.
Shinjiro Koizumi, 44, ist aktuell Agrarminister. Schon sein Urgroßvater hielt den Wahlkreis Kanagawa 11 auf der Halbinsel Miura bei Tokio. (Foto: Eugene Hoshiko/AFP)

Japans Regierungspartei sucht schon wieder einen neuen Premierminister. Der junge Shinjiro Koizumi könnte es schaffen, denn er profitiert vom Status seiner Familie.

Von Thomas Hahn, Yokosuka

Auch die letzte Online-Debatte vor der wichtigen Abstimmung am Samstag hat Shinjiro Koizumi mit professioneller Leichtigkeit gemeistert. Er ist erst 44, der jüngste Minister im Regierungskabinett Japans. Trotzdem hat er eine gewisse Routine darin entwickelt, Premierminister werden zu wollen. 2024 kandidierte er schon bei der Wahl um den Präsidentenposten der rechtskonservativen Regierungspartei LDP, der die Voraussetzung für das höchste Amt in Tokio ist. Dieses Jahr tut er es wieder nach dem Rücktritt von Premierminister Shigeru Ishiba.

