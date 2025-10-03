Auch die letzte Online-Debatte vor der wichtigen Abstimmung am Samstag hat Shinjiro Koizumi mit professioneller Leichtigkeit gemeistert. Er ist erst 44, der jüngste Minister im Regierungskabinett Japans. Trotzdem hat er eine gewisse Routine darin entwickelt, Premierminister werden zu wollen. 2024 kandidierte er schon bei der Wahl um den Präsidentenposten der rechtskonservativen Regierungspartei LDP, der die Voraussetzung für das höchste Amt in Tokio ist. Dieses Jahr tut er es wieder nach dem Rücktritt von Premierminister Shigeru Ishiba.
Japans Regierungspartei sucht schon wieder einen neuen Premierminister. Der junge Shinjiro Koizumi könnte es schaffen, denn er profitiert vom Status seiner Familie.
Von Thomas Hahn, Yokosuka
